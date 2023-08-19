Не отказывайтесь от новых предложений: гороскоп на 19 августа
Гороскоп на 19 августа прогнозирует Овнам возможность попасть в ловушку мошенников. Дев сегодня постигают проблемы. Стрельцам предстоит серьезный конфликт.
Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 19 августа 2023 для Овнов
У Овнов есть риск попасть в ловушку мошенников. Не ведитесь на обманчивые схемы и соблюдайте осторожность со своими финансами.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 19 августа 2023 для Тельцов
Тельцам сегодня лучше не заключать сделки. Это неблагоприятный день и для покупок и других финансовых операций.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 19 августа 2023 для Близнецов
Чтобы полученное желаемое на работе больше проявляйте инициативу и будьте энтузиастами в своем деле. Руководство точно увидит это и наградит.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 19 августа 2023 для Раков
День у Раков будет обычным – без провалов, но и без побед. Лучше уделить его общению с близкими и родными.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 19 августа 2023 для Львов
Сегодня у Льва удачный день для того, чтобы уделить время своему здоровью. Этот гороскоп – знак сходить к врачу, если вы долго решались.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 19 августа 2023 для Дев
Дев могут постичь проблемы. Чтобы выйти из них, нужно быть внимательными и наблюдательными к деталям. Нельзя слепо доверять тому, что говорят другие.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 19 августа 2023 для Весов
Весов могут вызвать к руководству, но разговор может быть не слишком приятным. Будьте человеком, который из всех ситуаций выходит победителем.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 19 августа 2023 для Скорпионов
Сегодня вы будете наполнены энергией. Но направляйте ее для достижения своих целей, а не сплетничать или обсуждать чужие проблемы.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 19 августа 2023 для Стрельцов
Стрельцы могут оказаться в самом центре скандала. Все потому, что вы не всегда контролируете то, что вы говорите. Вас может ожидать серьезный конфликт.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 19 августа 2023 для Козерогов
На работе сегодня узнают о поступках и плодотворном труде Козерогов. За это вы получите не только уважение в свою сторону, но и финансовое вознаграждение.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 19 августа 2023 для Водолеев
Водолеи либо приближаются, либо уже на пороге завершения своего проекта на работе. Вам могут предложить что-нибудь новое – не отказывайтесь.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 19 августа 2023 для Рыб
У Рыб этот день благоприятен для общения. Вы будете чувствовать себя раскованно и смело говорить на любые темы.