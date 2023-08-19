Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 19 августа 2023 для Овнов

У Овнов есть риск попасть в ловушку мошенников. Не ведитесь на обманчивые схемы и соблюдайте осторожность со своими финансами.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 19 августа 2023 для Тельцов

Тельцам сегодня лучше не заключать сделки. Это неблагоприятный день и для покупок и других финансовых операций.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 19 августа 2023 для Близнецов

Чтобы полученное желаемое на работе больше проявляйте инициативу и будьте энтузиастами в своем деле. Руководство точно увидит это и наградит.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 19 августа 2023 для Раков

День у Раков будет обычным – без провалов, но и без побед. Лучше уделить его общению с близкими и родными.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 19 августа 2023 для Львов

Сегодня у Льва удачный день для того, чтобы уделить время своему здоровью. Этот гороскоп – знак сходить к врачу, если вы долго решались.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 19 августа 2023 для Дев

Дев могут постичь проблемы. Чтобы выйти из них, нужно быть внимательными и наблюдательными к деталям. Нельзя слепо доверять тому, что говорят другие.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 19 августа 2023 для Весов

Весов могут вызвать к руководству, но разговор может быть не слишком приятным. Будьте человеком, который из всех ситуаций выходит победителем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 19 августа 2023 для Скорпионов

Сегодня вы будете наполнены энергией. Но направляйте ее для достижения своих целей, а не сплетничать или обсуждать чужие проблемы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 19 августа 2023 для Стрельцов

Стрельцы могут оказаться в самом центре скандала. Все потому, что вы не всегда контролируете то, что вы говорите. Вас может ожидать серьезный конфликт.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 19 августа 2023 для Козерогов

На работе сегодня узнают о поступках и плодотворном труде Козерогов. За это вы получите не только уважение в свою сторону, но и финансовое вознаграждение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 19 августа 2023 для Водолеев

Водолеи либо приближаются, либо уже на пороге завершения своего проекта на работе. Вам могут предложить что-нибудь новое – не отказывайтесь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 19 августа 2023 для Рыб

У Рыб этот день благоприятен для общения. Вы будете чувствовать себя раскованно и смело говорить на любые темы.