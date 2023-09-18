Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 сентября 2023 для Овнов

Овнам сегодня предстоит решать важную жизненную ситуацию. Не бойтесь обратиться за помощью и советом к близким и даже родственникам.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 сентября 2023 для Тельцов

Сегодня у Тельцов будет на пике седьмое чутье и интуиция. К ним и следует обратиться, если нужно будет принимать какое-либо решение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 сентября 2023 для Близнецов

Близнецам сегодня запрещается принимать решение. Что угодно, что вы решите сегодня – в личной или профессиональной сфере – будет ошибочным.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 сентября 2023 для Раков

Этот день для Раков благоприятен экспериментам в любой сфере. Следует быть открытым и искренним в общении с новыми знакомыми.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 сентября 2023 для Львов

Если вам недостает средств, лучше включите режим тотальной экономии. Не берите долгов, ведь это приведет к ухудшению финансового положения.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 сентября 2023 для Дев

Хотя сегодня понедельник, для Дев это удачный день, чтобы восстановить силы в релаксации и медитациях. Также можно заняться физическими активностями.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 сентября 2023 для Весов

Сегодня Весы вряд ли будут испытывать энтузиазм или вдохновение для работы. Но не стоит от нее отказываться – делайте медленные и взвешенные шаги.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 сентября 2023 для Скорпионов

Скорпионам лучше взять сегодня паузу. Не беспокойтесь, если пропустите что-то важное. Благодаря паузам вы сможете быстро наверстать пропущенное.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 сентября 2023 для Стрельцов

После выходных Стрельцам лучше не приступать к масштабным делам, требующим много ресурса. Лучше составить планы на неделю.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 сентября 2023 для Козерогов

Козерогам сегодня лучше быть сдержанными в высказываниях с любимым человеком. Есть риск мелких конфликтов, которые могут доставить неприятности.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 сентября 2023 для Водолеев

Если вы сейчас страдаете от мелких проблем, подумайте над ними. Дело в том, что вы можете перевернуть их в свою пользу.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 сентября 2023 для Рыб

У Рыб сегодня есть шансы получить новые перспективы в своей карьере. Но в погоне за должностями не забудьте следить за своим здоровьем.