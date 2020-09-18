Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2020 года советует Близнецам перенести деловые переговоры на другой день, Девам рекомендуют никому не рассказывать о личной жизни. Читайте гороскоп на 18 сентября 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День возрождения былых надежд, пробуждения и преобразования энергии любви. Жизненный потенциал будет на высоком уровне. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Овнов

На работе не стоит браться за серьезные и ответственные проекты, результата все равно не будет ни одного, поэтому лучше закончить начатые ранее дела и сделать тщательную генеральную уборку.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Тельцов

Отношения с руководством оставляют желать лучшего – во избежание недоразумений, не спорьте ни с кем.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Близнецов

Несколько раз в течение дня у вас может возникнуть ощущение, что люди вокруг вас не слышат. Как бы убедительно вы ни говорили, они будут настаивать на своем, поэтому деловые переговоры лучше отложить.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Раков

Чтобы избежать ссоры, которая может привести к длительному конфликту, романтическое свидание лучше перенести на другой день.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Львов

Поскольку в последнее время вы чувствуете слабость и упадок сил, будет правильно, если нынешний день Вы посвятите отдыху: позже встаньте, посмотрите фильм, почитайте интересную книгу.

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Дева (24 августа-23 сентября)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Дев

Не стоит ни с кем делиться подробностями своей личной жизни. Собеседник вполне может использовать полученные знания вам во вред.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Весов

В этот день вам нужно больше общаться с приятными людьми. Радостное и доверительное общение поможет вам справиться со скукой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Скорпионов

Скорпионы в этот день должны приготовиться к тому, что вечер принесет вам незабываемые эмоции, поскольку у вас произойдет буквально сказочное свидание с вашей второй половинкой.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Стрельцов

Стрельцам сегодня нужно быть более открытыми в личных отношениях, ведь ваше молчание порождает лишь недоразумения. Ваша вторая половинка начинает волноваться зря. Проведите вечер откровенных бесед и выразите свои чувства.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Козерогов

Козерогов в этот день может расстроить множество мелких неурядиц, которые будут возникать будто из ниоткуда. Это подорвет вашу уверенность в себе и заставит сомневаться в своих силах. Однако не стоит обращать на это внимание.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Водолеев

Звезды советуют Водолеям этот день провести рядом с любимым человеком. День будет наполнен романтическим общением, яркими эмоциями.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Рыб

Рекомендуется навести порядок в своих чувствах, восстановить отношения с людьми из близкого окружения, с которыми вы были в ссоре. Постарайтесь проявить мудрость и такт, чтобы конфликт не повторился.