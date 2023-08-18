Гороскоп на 18 августа: какой будет пятница у всех знаков зодиака
Гороскоп на 18 августа прогнозирует близнецам выход из зоны комфорта. Весов будет преследовать неуверенность. У Водолеев этот день благоприятен для примирения.
Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 18 августа 2023 для Овнов
Овнам следует прислушиваться к своей интуиции в этот день – она сегодня на пике. Внутренний голос подскажет и направит на верный путь.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 18 августа 2023 для Тельцов
Астрологи советуют Тельцам быть скромнее и сдержаннее. Это поможет избежать конфликтов и ссор в этот день.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 18 августа 2023 для Близнецов
Близнецов сегодня ждет выход из зоны комфорта. И драматизировать не нужно – обстоятельства сделают вас только сильнее.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 18 августа 2023 для Раков
Сегодняшний день способствует построению романтических отношений у Раков. Есть шанс на длительные отношения, однако вам придется проявить инициативу.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 18 августа 2023 для Львов
У Львов это также день романтики и чувств. Астрологи советуют провести время со второй половинкой. По возможности отправляйтесь в небольшое путешествие.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 18 августа 2023 для Дев
Девам нужно будет проявить эмпатию и доброту. Возникнет ситуация, где другим людям потребуется ваша помощь.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 18 августа 2023 для Весов
Весы могут весь день ощущать неуверенность в себе. Эта черта может препятствовать в достижении цели, поэтому чаще вспоминайте свои заслуги.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 18 августа 2023 для Скорпионов
Хотя Скорпионы часто покоряют представителей и представительниц противоположного пола, сегодня еще и удачный день для смены имиджа. Можно экспериментировать по полной.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 18 августа 2023 для Стрельцов
Стрельцам следует уделить эту пятницу на гармонию внутри себя. Можно медитировать и заняться другими духовными практиками, чтобы отпустить негатив.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 18 августа 2023 для Козорогов
Козерогам нужно делать больше пауз и лучше и качественнее отдыхать. Чтобы поднять свое настроение вечером, встретьтесь с друзьями.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 18 августа 2023 для Водолеев
У Водолеев благоприятный день для примирения со старыми врагами. Но вам нужно будет постараться и проявить себя как можно лучше, чтобы завоевать доверие.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 18 августа 2023 для Рыб
Рыбам сегодня будет тяжело найти общий язык с людьми. Может показаться, что все люди и обстоятельства испытывают вас на крепость.