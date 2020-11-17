Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, советует Овнам уделить больше времени родным. Астрологи подталкивают Близнецов на новые свершения. Читайте гороскоп на 17 ноября 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

От полного триумфа вас отделяет всего один шаг. Звезды советуют отбросить сомнения и сделать то, что должны сделать. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 17 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 17 ноября 2020 для Овнов

Сегодня Овнам нужно больше времени уделять своим родным. Сейчас именно тот момент, когда вы нужны им больше всего на свете.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 17 ноября 2020 для Тельцов

Вы непобедимы, помните об этом. Встречайте все препятствия с высоко поднятой головой. В вашей жизни наступила белая полоса. Наслаждайтесь всем, что вам подарит судьба.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 17 ноября 2020 для Близнецов

Звезды рекомендуют вам сделать что-то для души. Даже если вы никогда не рисовали – попробуйте. Это вдохновит вас на новые свершения.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 17 ноября 2020 для Раков

Сегодняшний день может принести потери – не катастрофичные, но достаточно оскорбительные. Не волнуйтесь зря, лучше подумайте, чем можно компенсировать ущерб.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 17 ноября 2020 для Львов

Сегодня вы будете невероятно активны, у вас появится множество идей относительно источников дополнительного заработка. Реально оцените свои возможности и выберите тот вариант, который максимально комфортен для вас.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 17 ноября 2020 для Дев

Сегодня Дев ожидает довольно длительный и тяжелый разговор с кем-то из коллег. Постарайтесь сделать все возможное для сохранения дружественных отношений, иначе потом на работе будет сложно.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 17 ноября 2020 для Весов

Хороший день для заведения новых знакомств. Встреча с необычным человеком в необычном месте будет ожидать вас сегодня во второй половине дня.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 17 ноября 2020 для Скорпионов

Сегодня вас личная жизнь будет довольно сильно отвлекать от рабочей жизни, поэтому вы будете работать совсем не так хорошо, как хотелось бы вашему начальству. Впрочем, если вы грамотно сумеете скрыть состояние вашей души, все может пройти лучшим образом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 17 ноября 2020 для Стрельцов

Сегодня вам, несмотря ни на что, следует контролировать себя и не позволять другим вызвать у вас гнев или другие сильные негативные эмоции. Скорее всего, кто-то хочет выставить вас в невыгодном свете, поэтому не поддавайтесь на провокации, как бы вам не хотелось на них поддаться.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 17 ноября 2020 для Козерогов

Сегодня вам нужно обратить внимание на поведение своего партнера. Информация о вашем прошлом может негативно повлиять на личные отношения. Во второй половине дня постарайся навести порядок в своей комнате. Вам следует избавиться от вещей, с которыми связаны старые воспоминания.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 17 ноября 2020 для Водолеев

Этот день принесет вам много хороших новостей. Ваши друзья предложат участие в интересном проекте. Во второй половине дня старайся уделить внимание решению бытовых вопросов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 17 ноября 2020 для Рыб

Сегодня ваше самочувствие будет крайне плохим. Не надо тянуть с лечением, ссылаясь на неотложные дела. Здоровье должно быть важнее.