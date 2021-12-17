Гороскоп на 17 декабря 2021 для Овнов
Перед Овнами в этот день откроются новые горизонты. В романтических отношениях вас ждет гармония.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 17 декабря 2021 для Тельцов
Тельцам не следует в этот день бояться общаться с незнакомыми людьми. Расширяйте круг знакомств, который вам обязательно понадобится.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 17 декабря 2021 для Близнецов
Близнецам следует в этот день абстрагироваться в одиночестве. К вам придут интересные и творческие идеи, которые принесут вам немалый заработок.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 17 декабря 2021 для Раков
Гороскоп на 17 декабря 2021 для Львов
Одиноких представителей знака ждет интересный день. Лицо, которому вы симпатизируете, проявит к вам большой интерес.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 17 декабря 2021 для Дев
Девам нужно выйти за пределы своих возможностей и попробовать для себя что-нибудь новое. Как только вы начнете что-то менять – в вашу жизнь придет очень много нового.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 17 декабря 2021 для Весов
Астрологи говорят, что у вас есть все карты в руках, чтобы быть успешными. Для этого нужно лишь постараться, и тогда у вас все непременно получится.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 17 декабря 2021 для Скорпионов
Астрологи говорят, что Скорпионы в этот день могут приступать к делам любой сложности. Успех будет сопровождать вас на работе и в личной жизни.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 17 декабря 2021 для Стрельцов
Стрельцов ждет суетливый день. Вас ждет много задач, которые нужно обязательно решить именно сегодня.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 17 декабря 2021 для Козерогов
Козерогам сегодня катастрофически не хватит дисциплинированности. Постарайтесь не делать сразу несколько дел.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 17 декабря 2021 для Водолеев
Водолеям астрологи советуют важные звонки совершать в первой половине дня. В противном случае возможны недоразумения или упущенные возможности.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 17 декабря 2021 для Рыб
У Рыб сегодня есть возможность отдохнуть вместе со своей семьей. Не отказывайте себе в таком удовольствии, ведь скоро у вас катастрофически не будет хватать на это времени.