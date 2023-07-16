Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 16 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 июля 2023 для Овнов

Овнам сегодня можно прислушиваться к своей интуиции. Она даст удачную подсказку в немаловажный момент. Также звезды рекомендуют быть открытыми со своими друзьями.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 16 июля 2023 для Тельцов

Если Тельцам понадобится решение проблемы, за этим лучше обратиться к друзьям. Они посмотрят на ситуацию трезво.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 16 июля 2023 для Близнецов

Сегодня Близнецы узнают информацию о близком человеке, который может открыть его с другой, неожиданной стороны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 16 июля 2023 для Раков

Жизнь принесет вам сегодня возможности – постарайтесь не упустить их. Это может относиться и к карьере, и к личному.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 16 июля 2023 для Львов

Чтобы успеть сегодня переделать все дела, соблюдайте четкий график. Не поддавайтесь лени и безделью: лучше сделать все, что нужно, а потом отдыхать.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 16 июля 2023 для Дев

Если вы хотели изменить что-либо в своей жизни – сегодняшний день будет способствовать обстоятельствам. Поэтому не упустите возможность.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 16 июля 2023 для Весов

Сегодня существует риск возникновения конфликтов. Чтобы не впасть в неприятность, контролируйте эмоции и будьте гибкими и толерантными.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 16 июля 2023 для Скорпионов

Скорпионы услышат неприятный факт о близком человеке. Не верьте всему, что вам говорят сразу – возможно, это желание подставить и разрушить ваши отношения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 16 июля 2023 для Стрельцов

Сегодняшний день можно использовать для того, чтобы сменить имидж. Сходите на шоппинг, в парикмахерскую или салон красоты.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 16 июля 2023 для Козерогов

Сегодня удачный день для того, чтобы начать работу над новым проектом. Не стоит больше терять время и снова откладывать это на потом.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 16 июля 2023 для Водолеев

У Водолеев сегодня неблагоприятный день для принятия решений. Не следуйте советам к другим людям: они могут только навредить.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 июля 2023 для Рыб

Рыбам следует отказаться от домашних и бытовых дел. Лучше этот день уделить работе.