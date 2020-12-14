Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, прогнозирует успешный день для Водолеев. Рыбам стоит избегать недоразумений. Читайте гороскоп на 14 декабря 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Овнов

Никто не сможет вас огорчить сегодня. Используйте это время для выполнения сложной и серьезной работы. Сложности воспринимайте, как возможность изучить новое.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Тельцов

В эти сутки вы почувствуете необходимость двигаться дальше. Не позволяйте, чтобы что-то вас отвлекало и сбивало с правильного пути.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Близнецов

Сегодня звезды сделают Близнецов любимцами босса. Налаживание хорошего контакта может привести к продвижению по карьерной лестнице. С финансами проблем не будет – вы будете держать ситуацию под контролем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Раков

Если вы давно задумывали воплощение непростого дела – сегодня пора взяться за него. Благодаря поддержке других людей вы наконец почувствуете, что можете это сделать.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Львов

Прекратите раздавать распоряжения, потому что это может разрушить любое партнерство. Возьмитесь за дело и начните воплощение желаемого с себя.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Дев

Ситуация, о которой вы думаете, может иметь успешное завершение, при условии, что она сопровождается упорным трудом и хорошим планированием.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Весов

Вскоре подозрительный человек может попытаться втянуть вас в неприятную ситуацию. Будьте осмотрительны и не запутывайте события. Не пренебрегайте возможностью откровенно поделиться проблемой с надежными людьми.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Скорпионов

Потратьте свое время и энергию на деятельность, которой вы сейчас занимаетесь. Слушайте и внимательно наблюдайте за тем, что другие делают в вашей отрасли. Вы можете получить стоящий совет.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Стрельцов

Сегодня вам стоит действовать спонтанно и не бояться, что предварительно не составили план или стратегию. В эти сутки стоит положиться на свою интуицию и принимать то, что принесет жизнь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Козерогов

Откажитесь от планирования и начните работать. Ситуация в семье улучшится, и наболевшие вопросы удастся уладить с выгодой для всех.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Водолеев

Сегодня ваши желания имеют шансы осуществиться. Вы, наверное, встретитесь с приятными людьми, заведете новых друзей или знакомых. Заметьте, что вокруг вас много красивого и доставляющего удовольствие.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 декабря 2020 для Рыб

Позитивное мышление будет основой удачного дня, так как на вашем пути могут возникнуть различные ограничения, которые не позволят вам двигаться вперед. Старайтесь избегать недоразумений в отношениях и не скрывайте эмоций.