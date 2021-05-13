Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 13 мая 2021 для Овнов
Овнов ждет активный и продуктивный день. День удачен для шопинга и крупных покупок. Потраченные средства совсем скоро вернутся к вам в виде премии или дополнительного заработка.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 13 мая 2021 для Тельцов
В этот день Тельцы окончательно поймут, чем хотят заниматься и куда хотят двигаться дальше. Занимать деньги в этот день не рекомендовано.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 13 мая 2021 для Близнецов
День удачен для самостоятельной работы, занятий творчеством. Не стоит делать резкие и решительные шаги. Также астрологи не советуют Близнецам отправляться в этот день в дальнюю поездку.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 13 мая 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 13 мая 2021 для Львов
Подписание деловых переговоров стоит перенести на другой день. Занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие. День благоприятен для романтических приключений.
Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 13 мая 2021 для Дев
Девы в этот день будут быстро уставать и испытывать недостаток сил. Чтобы зарядиться и получить больше энергии, астрологи советуют встретиться с близкими друзьями и провести время на природе.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 13 мая 2021 для Весов
Постарайтесь в этот день не делать ничего серьезного, ведь ваши планы могут разрушиться. Если в отношениях с любимым человеком вас что-то не устраивает, то сегодня идеальное время, чтобы все обсудить.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 13 мая 2021 для Скорпионив
День порадует Скорпионов новыми знакомствами и интересными встречами. Весь день Вы будете находиться в центре внимания. Это придаст вам сил и уверенности в себе.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 13 мая 2021 для Стрельцов
Постарайтесь составить график на день и четко его придерживаться. Расслабляться и проводить свободное время за просмотром фильма не стоит. Лучше потратьте это время на что-то действительно важное и полезное для вас.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 13 мая 2021 для Козерогов
Астрологи советуют утром не садиться Козерогам за руль. Во второй половине дня вам надо сосредоточиться на построении новых планов.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 13 мая 2021 для Водолеев
Первая половина дня удачна для решения финансовых вопросов. Ближе к вечеру можете отправиться в гости к своим родственникам.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 13 мая 2021 для Рыб
День будет насыщен большим количеством дел. За все сразу браться не стоит, выполняйте все постепенно. Вечером займитесь решением хозяйственных вопросов.