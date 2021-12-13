Гороскоп сегодня, 13 декабря 2021 года, советует Тельцам посвятить день смене имиджа. Ракам нужно решить материальные вопросы. Читайте гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака в материале.

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Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Овнов

Астрологи советуют начать вам день с плана. Беритесь прежде всего за самые важные задачи, и только в конце дня вы можете выполнять домашнюю монотонную работу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Тельцов

Этот день подходит для смены имиджа. Подумайте, как вы сможете выделить свою особенность.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Близнецов

Близнецам сегодня лучше ограничить любой круг общения. Вы будете почему-то с утра раздражительны, поэтому лучше не провоцировать лишних конфликтов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Раков

Ракам следует обязательно в этот день решить материальные вопросы. Вам нужно оплатить квартплату, коммуналку, и только тогда думать о личных дорогих покупках.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Львов

Львам придется идти на уступки, чтобы сохранить хорошие отношения с друзьями. Постарайтесь сдержать свой пыл сказать что-то неприятное.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Дев

Астрологи не обещают вам сегодня легких путей. Вам придется немного потрудиться, чтобы получить результат.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Весов

Весам не стоит расслабляться в этот день. Понедельник потребует от вас активности и трудолюбия.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Скорпионов

Не жертвуйте своей энергией и временем ради тех, кто этого не заслуживает. Лучше сосредоточьтесь на себе и собственных нуждах.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Стрельцов

У Стрельцов сегодня будет очень насыщенный день. Работайте на совесть, и уже к концу дня вы получите первые результаты.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Козерогов

Маленькое и банальное решение может определить в этот день всю вашу дальнейшую судьбу. Не спрашивайте ни у кого совета, поступайте так как чувствуете.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Водолеев

Понедельник – не самый лучший день для принятия важных решений или ответственной работы. Сегодня беритесь только за несложные дела.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Рыб

Одинокие представители знака могут с удовольствием отправляться на романтические встречи. Вы встретите именно того человека, которого давно ждали.