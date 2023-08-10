Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 10 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 10 августа 2023 для Овнов

В этот день Овны заметят нечто особенное и сделают интересное открытие. Наблюдения, которые будут делать Овны сегодня, приведут к осознанию подлинных причин и последствий определенных событий.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 10 августа 2023 для Тельцов

Сегодняшний день благоприятен Тельцам в налаживании отношений. Это может касаться как новых контактов, так и начала романтических отношений.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 10 августа 2023 для Близнецов

Близнецы ощутят энергию и амбициозность. Это хороший день для новых смелых идей, и сегодня можно идти на риски и эксперименты.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп н* а 10 августа 2023 для Раков

Астрологи прогнозируют Ракам возможность нового источника дохода. Есть шанс получить денежное поступление или подарок.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 10 августа 2023 для Львов

У Львов сегодня благоприятный день для общения. Разговоры со своими родственниками или друзьями лучше проводить дома или на природе.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 10 августа 2023 для Дев

Астрологи советуют Девам прогуляться. Им может прийти в голову интересная идея, с воплощением которой не стоит медлить. Есть все шансы добиться удачного результата.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 10 августа 2023 для Весов

Весам лучше избегать разговоров с коллегами сегодня. Есть риск влипнуть в конфликт из-за необдуманных фраз.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 10 августа 2023 для Скорпионов

Сегодня Скорпионам лучше отдыхать. Все, что вы будете делать в этот день – только утомит и не принесет никакого результата.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 10 августа 2023 для Стрельцов

Стрельцам следует отказаться от финансовых операций в этот день. Нежелательны и масштабные расходы – они могут быть неудачными.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 10 августа 2023 для Козерогов

Козерогам стоит ожидать события, что сделает этот день особенным и незабываемым. Вы получите новые эмоции и испытаете наслаждение от жизни.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 10 августа 2023 для Водолеев

Представители противоположного пола сегодня заметят, как привлекательны Водолеи. Это удачный день, чтобы познакомиться с вероятной второй половинкой.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 10 августа 2023 для Рыб

Рыбам сегодня можно экспериментировать и смотреть на банальные вещи по неожиданным сторонам. Нестандартный подход поможет решить старые проблемы.