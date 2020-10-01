Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, советует Девам ничего не бояться и проявлять храбрость, Ракам рекомендуется не поддаваться на провокации. Читайте гороскоп на 1 октября 2020 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Овнов

Сегодня вы можете чувствовать себя более расслабленными, чем обычно. Отпустите контроль над происходящим и доверьтесь Вселенной. Вы почувствуете себя в своей стихии. Уделите время процессу, над которым давно работаете.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Тельцов

Тельцам придется обратить внимание на состояние своих финансов: события будут вас к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет денежную премию или повышение зарплаты.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Близнецов

Для того, чтобы достичь цели, придется хорошенько потрудиться. В семейных делах проявите терпение к ошибкам близких людей. Благоприятный день для покупки техники.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Раков

У вас очень много соблазнов. Определите первоначальные цели и не поддавайтесь на провокации. Иногда вы ведете себя очень безответственно. В сложных ситуациях постарайтесь как можно больше внимания уделять близким.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Львов

Прекрасный день для того, чтобы найти себе новых друзей. Очаруйте их своей непосредственностью.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Дев

Для того, чтобы добиться успехов, нужно экспериментировать. Не бойтесь рисковать и проявлять храбрость.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Весов

Прекрасный день для деловых поездок, заключения важных договоров и планирования новых перспективных проектов. Только не преувеличивайте свои достижения. Разделите успех с коллегами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Скорпионов

В этот день у вас точно все получится. Доставайте дела, которые давно откладывали. Сегодня точно ваш день. Вам предстоит принять много важных решений, будьте рассудительны.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Стрельцов

Вам сегодня удастся быть настоящим стратегом. К вам будут приходить за помощью коллеги и друзья и вам легко удастся им помочь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Козерогов

Не позволяйте тяжелым временам затмить ваш разум и волноваться по пустякам. Да, возможно, у вас сейчас черная полоса в жизни. Но помните, что за ней обязательно придет и белая.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Водолеев

Возможно, вы встретите сегодня свою вторую половинку, если у вас ее нет. А если есть, то случайная встреча принесет вам много удовольствия и радости. Это может быть старый знакомый, а может быть и вообще незнакомый человек, с которым вы проведете милую беседу.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Рыб

Не убегайте от проблем, а решайте их. Вы очень часто пытаетесь найти легкий путь и уклониться от ответственности – это неправильно.