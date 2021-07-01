Гороскоп на 1 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Овнов

Астрологи советуют Овнам поддерживать гармонию в любых отношениях, прежде всего в дружеских и романтических. В адрес близкого человека проявите больше тактичности.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Тельцов

Первая половина дня для Тельцов будет не очень продуктивной. Вероятно, вы будете невнимательны и слишком расслаблены. Астрологи советуют выспаться и заняться несложным делом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Близнецов

Сегодня Близнецов ждет беззаботный день, который подарит незабываемые моменты. Тепло и нежность в отношениях с любимым человеком будут делать вас счастливее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Раков

День подарит встречу с влиятельным человеком. Сегодня все изменится к лучшему. День удачен для коммуникаций и новых знакомств.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Львов

Звезды рекомендуют вам больше времени находиться на свежем воздухе. У вас сегодня появятся новые идеи и откроются новые возможности.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Дев

День для Дев окажется максимально продуктивным. Все ваши задачи вы выполните оперативно. Проблемы уже позади, поэтому можете продолжать вдохновенно работать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Весов

Сегодня Весы будут пользоваться повышенным вниманием со стороны противоположного пола. Не позволяйте себе флиртовать с незнакомцами, если у вас есть постоянный партнер.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Скорпионов

Посвятите свободное время планированию. Хороший день для духовных поисков. Звезды рекомендуют вам убедиться в том, что вы довели начатое до конца и сделали все, что могли, чтобы ваша работа была выполнена наилучшим образом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Стрельцов

Вас сегодня ждет важная встреча с влиятельным человеком. Нужно будет проявить свою стойкость и настойчивость, чтобы получить желаемое.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Козерогов

В этот день вам представится возможность посмотреть на последние события в вашей жизни и сделать выводы. Высокие шансы увидеть связи, которых не замечали, и изменить ситуацию в свою пользу.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Водолеев

Личная жизнь в этот день может выйти на новый уровень. Одинокие представители знака имеют все шансы влюбиться и построить крепкие отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Рыб

Устройте себе сегодня полноценный отдых, посвятите этот день только себе. Расслабьтесь и ни о чем не думайте.