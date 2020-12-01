Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года, советует Близнецам устроить праздник для родных без повода. Ракам стоит разобраться со своими личными проблемами. Читайте гороскоп на 1 декабря 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня звезды советуют сосредоточиться на собственных потребностях. По возможности, решите все свои вопросы в этот день. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Овнов

Сегодня вам предстоит выполнять множество неинтересных и неприятных для вас задач, однако они будут частью ваших непосредственных обязанностей, поэтому вряд ли вам удастся от них избавиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Тельцов

Сегодня звезды не рекомендуют вам уповать на судьбу и верить в то, что работа наилучшим образом выполнится сама по себе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Близнецов

Сегодня вам захочется провести время с семьей, с детьми и близкими вам людьми. Купите торт, фрукты и устройте праздник без всякого повода.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Раков

Звезды рекомендуют вам разобраться со своими личными проблемами и воздержаться от пребывания в шумных компаниях. Сейчас вам для душевного спокойствия надо побыть в одиночестве.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Львов

Старайтесь не делать в этот день поспешных выводов, особенно, если вы только начали некий процесс. Результат совсем не всегда бывает молниеносным, поэтому подождите еще некоторое время.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Дев

Девы в этот день могут с легкостью избавиться от старых знакомств. Знайте, что вы получите больше пользы от новых друзей. А тех, которые смогли вас обидеть и даже не попросили прощения, – забудьте раз и навсегда.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Весов

Для реализации масштабных планов вам надо начинать с маленьких, но хорошо продуманных шагов. Если напишете план – рискуете стать самым успешным и счастливым человеком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Скорпионов

Двойная жизнь не приведет ни к чему хорошему. Выбор всегда есть, поэтому хорошо подумайте, что вам приносит больше удовольствия и счастья.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Стрельцов

Утром Стрельцов ждет прилив положительной энергии. Судьба в течение дня подарит вам много подарков.

Козерог (22 декабря – 20 января)​

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Козерогов

Если сможете удержать баланс – все для вас в этот день сложится очень хорошо. Вторник откроет для Козерогов много позитивных новостей.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Водолеев

Жизнь Водолеев наконец наполнится гармонией, поддержкой и привлекательными людьми. Уделяйте больше времени своим отношениям

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Рыб

Неряшливость раньше не была вам присуща, но сейчас вы себя и свой дом очень запустили. Беспорядок в доме – признак того, что у вас хаос в мыслях. Миссия на сегодня – разобраться с этой проблемой.