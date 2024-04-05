Больше о том, какой будет пятница, расскажет LifeStyle 24 в своем ежедневном гороскопе. Узнавайте прогноз на сегодня первыми.

Кто это Разочарование на каждом шагу: 4 знака зодиака, которым эта весна принесет только неудачи

Гороскоп на 5 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 апреля для Овнов

Овны целый день будут опаздывать. Обычно вы очень пунктуальны, однако сегодня что-то пойдет не по плану, поэтому придется понервничать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 апреля для Тельцов

Тельцы не любят, когда их заставляют к чему-то. А именно с такой ситуацией представители этого знака зодиака столкнутся в пятницу. В результате получат испорченное настроение и день.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 апреля для Близнецов

Близнецы будут слышать комплименты на каждом шагу. Вы будете иметь потрясающий вид, поэтому люди будут очаровываться такой красотой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 апреля для Раков

В последнее время Ракам постоянно скучно. Вы только и ищете, чем бы заняться. Астрологи советуют поехать куда-то на несколько дней. Если изменить атмосферу, даже немножко, то можно получить невероятные впечатления и эмоции.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 5 апреля для Львов

Львам не хватает экстрима в жизни. Вы любите пробовать что-то новое и опасное, однако совсем не имеете на это времени. Настройте свой график.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 апреля для Дев

Девы сильно поссорились со своей второй половинкой. Астрологи говорят, что вам не удастся урегулировать конфликт, поэтому вскоре разойдетесь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 апреля для Весов

Весы не умеют правильно распределять время. Из-за этого у вас появилась целая куча неприятных моментов. Работайте над своей собранностью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 апреля для Скорпионов

Сегодня Скорпионы потеряют самообладание. Вас очень разозлят, поэтому сдержать эмоции будет невозможно. Таким поведением человек добавит немного проблем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 апреля для Стрельцов

У Стрельцов много амбиций, однако их стоит отложить на потом. Сейчас сконцентрируйтесь на семье, сначала наведите порядок в личной жизни.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 апреля для Козерогов

Козероги тяжело переживают разлуку с родными. Представители этого знака зодиака не могут собрать себя в кучу, чтобы продуктивно работать.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 апреля для Водолеев

Водолеи наконец научились не обращать внимание на мнение других. Так что теперь настройте свою жизнь так, как хотите, не подстраиваясь под окружающих.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 апреля для Рыб

Рыбы больше не боятся проявлять свои сильные стороны. Если будете продолжать в том же духе, то сможете достичь значительных высот.