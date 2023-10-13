В октябре этого года звезды обещают исполнение мечтаний для Раков и Скорпионов, пишет 24 Канал. Этот месяц будет периодом особого открытия и возможностей.

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Рак

Этот месяц обещает исполнение вашего желания в сфере личных отношений. Возможно, вам предстоит новый любовник или новый этап отношений с тем, кого вы уже знаете. Будьте открыты к новым знакомствам и романтическим отношениям.

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Скорпион

В этом месяце вы сможете изменить что-то важное в своей жизни. Это может быть связано с карьерным ростом, переосмыслением личных целей или свершением мечты, о которой вы долго мечтали. Будьте отважны и уверены, и успех обязательно будет на вашей стороне.

Гороскоп для Скорпионов