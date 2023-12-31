Так, в ночь на 1 января Водолеям улыбнется удача. Они будут прыгать от счастья, передает 24 Канал.

Кстати говоря Успешным или не очень: каким будет 2024 год для каждого знака зодиака

Водолей

В новогоднюю ночь Водолеи будут в окружении родных и друзей. Вас окутают теплом и любовью. Будет тепло, спокойно и уютно.

Дайте волю своим эмоциям и позвольте себе встретить Новый год так, как считаете нужным.

Эта ночь будет наполнена позитивом. Наслаждайтесь каждым мгновением. Вас ждет особый сюрприз.

2024 год начнется с радости и счастья. Звезды прочат безумный успех. Вы сможете воплотить в реальность все, что задумали.

И не забудьте загадать самое заветное желание. Оно обязательно сбудется.

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Гороскоп для Водолеев