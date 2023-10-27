Ноябрь будет нелегким: 3 знака зодиака, в которых может начаться черная полоса
Для трех знаков зодиака ноябрь может стать месяцем испытаний и невзгод. Начнется черная полоса.
Телец, Лев и Скорпион, последний месяц осени может быть для вас очень тяжелым. Однако, позже все наладится, пишет 24 Канал.
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Телец
Последний месяц может стать для вас нелегким испытанием. Возможны проблемы на дому и на работе. Однако, не отчаивайтесь. Ваша стойкость и умение сосредотачиваться на цели помогут преодолеть любые препятствия.
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Лев
В следующем месяце вам следует сосредоточиться на вопросе финансов. Возможно, будет крушение карьеры и неудача за неудачей. Не берите взаймы и держите себя в руках. Как бы ни было тяжело, вы справитесь. Особенно, когда рядом друзья и любимый человек.
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Скорпион
В ноябре может начаться чёрная полоса. За что бы ни взялись, все не так. Будет казаться, что проблемы буквально преследуют. Отложите все. Вам срочно требуется отдых. Наберитесь сил и начните сначала. Увидите, что сразу все наладится.
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