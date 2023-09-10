Только на себя: на следующей неделе 3 знакам зодиака не стоит полагаться на других
К сожалению, не все люди, которым мы доверяем, готовы ответить взаимностью и поддержать в трудную минуту. На следующей неделе трем знакам зодиака следует полагаться только на себя.
Тельцы, Девы и Стрельцы, будьте осторожны со своим окружением. У вас могут возникнуть трудности, пишет 24 Канал.
Кстати говоря Эти 4 знака зодиака осенью ощутят неземное счастье: есть ли среди них вы
Телец
На следующей неделе Тельцам следует сконцентрироваться на личных нуждах. Вам нужно время и пространство, чтобы восстановить энергию. Сосредоточьтесь на самореализации. Найдите способ удовлетворить свои желания и займитесь тем, что вас действительно интересует. Впрочем, не торопитесь полагаться на других, это может привести к негативным последствиям.
Гороскоп для Тельцов
Интересно Каким двум знакам зодиака на следующей неделе повезет в любви
Стрелец
Стрельцы, эта неделя может быть нелегкой. Главное – не опускайте руки, вам по силам абсолютно все. Не всегда нужна помощь других, особенно ненадежных людей. Так что лучше полагайтесь на себя.
Гороскоп для Стрельцов
Достойно внимания Любовь победит: 3 знака зодиака, к которым в сентябре вернутся прежние
Дева
На следующей неделе Девам необходимо обратиться к своей внутренней силе и самоподдержке. Уделите внимание физическому и эмоциональному самочувствию. Положитесь, прежде всего, на себя, вы можете абсолютно все.
Гороскоп для Дев