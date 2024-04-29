Кому из знаков зодиака на этой неделе нельзя рисковать

Конец апреля и начало мая трем знакам зодиака стоит провести в спокойствии. Надо воздержаться от импульсивных решений и необдуманных поступков.

Астрологи советуют эту неделю Стрельцам, Львам и Скорпионам, по возможности, оставаться дома. Им категорически нельзя идти на риск, передает LifeStyle 24.

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Стрелец

Вам не стоит рисковать и открываться людям, в которых не до конца уверены. Будьте осторожны, ведь в очередной раз можете получить "ранение".

Гороскоп для Стрельцов

Лев

Львы – прирожденные лидеры. Всегда помните об этом и не позволяйте собой манипулировать. Не поддавайтесь эмоциям и всегда думайте холодным умом. Из-за чрезмерной эмоциональности вы рискуете потерять то, что имеете.

Гороскоп для Львов

Скорпион

Скорпионам ближайшие дни может угрожать опасность. Если есть возможность, лучше перенести все дела и провести время дома с родными.

Гороскоп для Скорпионов