Кому из знаков зодиака на этой неделе нельзя рисковать
Конец апреля и начало мая трем знакам зодиака стоит провести в спокойствии. Надо воздержаться от импульсивных решений и необдуманных поступков.
Астрологи советуют эту неделю Стрельцам, Львам и Скорпионам, по возможности, оставаться дома. Им категорически нельзя идти на риск, передает LifeStyle 24.
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Стрелец
Вам не стоит рисковать и открываться людям, в которых не до конца уверены. Будьте осторожны, ведь в очередной раз можете получить "ранение".
Гороскоп для Стрельцов
Лев
Львы – прирожденные лидеры. Всегда помните об этом и не позволяйте собой манипулировать. Не поддавайтесь эмоциям и всегда думайте холодным умом. Из-за чрезмерной эмоциональности вы рискуете потерять то, что имеете.
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Скорпион
Скорпионам ближайшие дни может угрожать опасность. Если есть возможность, лучше перенести все дела и провести время дома с родными.
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