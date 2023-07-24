Названы 3 знака зодиака, которых на этой неделе ждут испытания

Уже в ближайшие дни представителей сразу трех знаков ждут испытания. Однако это возможность для личного роста.

Определенные испытания ждут Овнов, Скорпионов и Близнецов, пишет 24 Канал. Впрочем, оставайтесь на позитиве, будьте терпеливы и верьте в свои силы, у вас все получится.

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Овны

Родившихся под этим знаком могут ожидать испытания, связанные как раз с личным развитием. Перед вами предстанут новые возможности, которые потребуют смелости и уверенности. Впрочем, ни в коем случае не бойтесь взять на себя эту ответственность и сделать что-нибудь новое. Помните, вам по силам абсолютно все.

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Скорпионы

У Скорпионов на этой неделе могут возникнуть испытания, связанные с финансами. Астрологи отмечают, что вам следует быть внимательнее к своим сбережениям и контролировать расходы. Просмотрите свой финансовый бюджет и, при необходимости, внесите определенные коррективы.

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Близнецы

Представители этого знака в ближайшее время могут столкнуться с эмоциональными испытаниями. Старайтесь сохранить баланс во всем, держите холодной головой и обращайте внимание на свое внутреннее состояние. Следует найти способ контроля собственных эмоций. Также на этой неделе не пренебрегайте отдыхом, он пойдет вам на пользу.

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