Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака советует Тельцам направлять свою силу в конкретную деятельность. Раков ждет жизнерадостный период. Читайте гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для Овна

Неделя подходит для оздоровительных мероприятий: запишитесь на осмотр к врачу, посетите косметолога и спортзал. В этот период хорошо работать над сменой имиджа. В последнее время вы много работали, поэтому вам надо компенсировать повышение энергии спортивными занятиями.

В целом неделя будет благоприятной для врачей, бухгалтеров, поваров, юристов и журналистов. Именно в этих профессиях на этой неделе вы добьетесь максимального успеха. Астрологи лишь предупреждают вас от чрезмерной откровенности с малознакомыми людьми, поскольку это негативно скажется на вашей репутации.

Выходные удачны для налаживания отношений со своими детьми. Также в эти дни хорошо отложить все рабочие дела и уделить время собственным нуждам. Подумайте над тем, как вы хотели идеально провести свои выходные, и постарайтесь приложить усилия, чтобы реализовать все до малейших деталей.

Благоприятный день: 5 сентября

Неблагоприятный день: 30 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для Тельца

Ваша прямота и честность может стать источником конфликта, поэтому хорошо думайте что и кому вы говорите. Период с понедельника по пятницу удачен для записей на курсы, обмена средств и вложения их в какое-то дело, поездок и решения вопросов, связанных со строительством.

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Астрологи советуют на этой неделе направлять все свои силы в конкретную деятельность. Это поможет вам достичь более быстрого результата. Вам будут попадаться на пути интересные возможности, которыми стоит воспользоваться. Риски Тельцов будут оправданы, поэтому не бойтесь действовать.

На выходных хорошо заняться медитацией, йогой. Удачными будут долговременные прогулки наедине, которые помогут вам быстрее найти ответы на вопросы, которые вас больше всего беспокоят.

Благоприятный день: 4 сентября

Неблагоприятный день: 30 августа

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для Близнецов

Близнецам на этой неделе не рекомендовано замыкаться в себе. Астрологи советуют вам преодолеть собственные рамки и выйти на новый уровень. В начале недели выделите время на общение с самыми близкими людьми для обмена энергией.

Звезды советуют на некоторое время отложить важные переговоры, финансовые операции и отдать предпочтение генерированию новых идей, работе над творческими проектами и налаживанию семейных отношений.

На этой неделе было бы хорошо посвятить время своему здоровью. Совершите плановую проверку у врача, выделите время на массаж и оздоровление, а также начните заниматься физическими упражнениями, которые значительно улучшат ваше самочувствие.

Благоприятный день: 30 августа

Неблагоприятный день: 2 сентября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для Рака

На этой неделе Раки будут энергичными и жизнерадостными, поэтому смогут легко преодолеть любые препятствия. Одинокие представители знака могут завязать отношения с противоположным полом. На работе возрастет ваш авторитет, поскольку вы будете вдохновлены, поэтому будете продуцировать множество интересных идей, которые понравятся руководству.

В этот период будьте собой. Это время искренности и дружбы. По возможности уделите внимание своим лучшим друзьям. Не бойтесь, если кто-то достаточно заметно захочет уйти из вашей жизни. Люди, которые вас любят, никогда этого не сделают.

Выходные у Раков будут довольно активные. Вы будете заняты домашними и личными делами, а отдых сможете позволить себе вечером. Для полного восстановления астрологи советуют ложиться спать до полуночи.

Благоприятный день: 1 сентября

Неблагоприятный день: 2 сентября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для Льва

Львы на этой неделе смогут выйти за рамки и преодолеть любые ограничения. Не бойтесь делать кардинальные шаги, звезды будут на вашей стороне. Вторник и среда – удачные дни для поиска квартиры или автомобиля. В этот период хорошо покупать и запускать энергию денег в движение.

Неделя благоприятна для сотрудничества, переговоров, подписания важных документов. У вас появятся новые идеи и интересы, а отношения с коллегами и начальством значительно улучшатся. Вы будете очень энергичными, поэтому сможете сделать за несколько дней все, что не успевали раньше.

Выходные проведите на природе. Соберитесь с друзьями на первый осенний пикник, или же отправьтесь в небольшой путешествие. В воскресенье хорошо выделить время на планирование новой недели.

Благоприятный день: 2 сентября

Неблагоприятный день: 31 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для Девы

Период благоприятен для деловых переговоров, подписания соглашений и творчества во всех сферах ваших интересов. В первой половине недели вы сможете ввести на работе некоторые усовершенствования. Среда – хороший период для служебных командировок и подписания контрактов.

На этой неделе вы почувствуете вдохновение и повышение интуиции. Это поможет вам решить многие текущие вопросы. Четверг удачен для изменения внешнего вида и решения проблем в отношениях.

На выходных вы будете очень эмоциональными, вам захочется проявлять активность, поэтому не сдерживайте себя – делайте все, что вам захочется. Начинания любого характера будут удачными и увенчаются успехом.

Благоприятный день: 5 сентября

Неблагоприятный день: 2 сентября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для Весов

Новая неделя для Весов удачна для заключения сделок в сфере недвижимости. Возможно получение прибыльных и перспективных предложений, особенно из-за рубежа. Вторник – удачный день для финансов и решения имущественных вопросов.

Среда – день рискованный, поэтому если вы готовы рисковать – то действуйте, если же нет – проведите этот день спокойно. Сегодня рекомендованы оздоровительные процедуры. Полезно сделать массаж спины и лица. Также в этот день хорошо было бы заняться спортом.

В субботу Весам стоит сделать хотя бы небольшой благотворительный взнос. Помощь другим вернется вам сторицей в нужное вам время. Отдых в воскресенье зарядит вас энергией на весь день.

Благоприятный день: 30 августа

Неблагоприятный день: 4 сентября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для Скорпиона

Неделя подходит для оздоровления и очищения организма. Было бы хорошо заняться спортом, особенно упражнениями для спины. Астрологи не советуют вам быть упрямыми, поскольку это негативно скажется на ваших отношениях с родными.

Период удачен для вложения денег в технику. Знаковые знакомства состоятся в поездках за границу. Среда – удачный период для начала решения юридических вопросов. В пятницу не стоит начинать никаких важных дел.

Выходные – удачное время для активного семейного отдыха. Энергию можно с пользой применить для обустройства вашего жилья, работы на дачном участке. Вашей наибольшей силой станут доброта и щедрость, поэтому используйте эти положительные качества в полную силу.

Благоприятный день: 2 сентября

Неблагоприятный день: 31 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для Стрельца

На этой неделе Стрельцам будут тяжело даваться рабочие задания. Вы можете почувствовать злость и раздраженность на себя, поэтому вам придется просить помощи у коллег. Но если вы поверите в свои силы, то у вас все непременно получится. Главное – не сдаваться.

Если вы никогда не занимались йогой, то самое время записаться на курсы. Йога – это дисциплина, которая поможет вам достичь душевной и физической гармонии. По возможности больше занимайтесь спортом. Физические нагрузки помогут укрепить мышцы и набраться энергии.

На выходных пересмотрите свои взгляды на жизнь. Также звезды не советуют вам отправляться в какие-либо поездки, особенно в субботу и воскресенье.

Благоприятный день: 30 августа

Неблагоприятный день: 31 августа

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для Козерога

На этой неделе Козероги будут на пике своей активности и трудолюбия. На работе будет много дел, но вы с ними успешно справитесь и достигнете поставленных целей. Вполне возможно, что вам предложат некий проект, который будет связан с командировкой на длительное время. Даже несмотря на то, что у вас были другие планы на этот период, вы не разочаруетесь.

Ближе к выходным ожидайте радостные новости издалека, а также освобождение от того, что угнетало вас в любовной сфере. У семейных представителей знака возможно охлаждение чувств и временная разлука. Постарайтесь не нагнетать обстановку, а также не критиковать партнера. Спокойный разговор без истерик позволит решить все вопросы.

В конце недели позвольте себе не вдаваться в рабочие вопросы и просто расслабьтесь. Вам нужно больше времени, чтобы отдохнуть после такой насыщенной недели и привести свои мысли в порядок.

Благоприятный день: 3 сентября

Неблагоприятный день: 1 сентября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для Водолея

Ваш запланированный отпуск будет испорчен делами, которые у вас возникнут неожиданно. Однако не все так плохо, ведь вам предложат возглавить новый перспективный проект. Принимайте вызов, опирайтесь на свой опыт и вы добьетесь значительных успехов.

Выдержка, деликатность и благоразумие – это три самых важных качества, которые вам понадобятся. От правильно принятых решений будет зависеть ваше финансовое благополучие.

Вы сосредоточены почти на всем, что происходит в вашей жизни. На все нужно тратить много сил, поэтому не забывайте о качественном отдыхе.

Благоприятный день: 31 августа

Неблагоприятный день: 5 сентября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для Рыб

Новая неделя принесет Рыбам перемены. Если вы запланировали поездку, то вполне вероятно, что в период вашего отдыха у вас возникнет новый захватывающий роман. Не бойтесь таких перемен, они пойдут вам лишь на пользу.

Отношения с руководством и коллегами улучшатся, вам могут предложить повышение зарплаты, или же предложат интересный высокооплачиваемый проект. Не бойтесь брать на себя ответственность. Результат не заставит вас долго ждать.

В субботу ожидайте сюрприз, от которого вы будете приятно удивлены. Не будьте упрямыми, ведь ваша импульсивность грозит ссорой с близкими.

Благоприятный день: 1 сентября

Неблагоприятный день: 31 августа