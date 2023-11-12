Так, Весам, Ракам, Девам и Тельцам бывает очень трудно подниматься по карьерной лестнице. И на это у каждого из них есть свои причины, пишет 24 Канал.
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Весы
Эти люди очень хорошие. Кроме того, они всегда стараются избегать конфликтов. Весы переживают, чтобы поступать правильно. Однако, думая о других, могут не учитывать собственные желания и цели.
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Рак
Эмоционально чувствительные Раки имеют тенденцию к переутомлению. Также они нередко ленивы, так что не начинают менять жизнь, даже если постоянно об этом думают.
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Дева
Представители этого знака зодиака – лучшие аналитики. Девы ответственны. Кроме того, перфекционисты могут быть для себя наибольшими критиками. Это часто усложняет им жизнь.
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Телец
Родившиеся под этим знаком – консерваторы. Они ценят стабильность. Тельцам может быть очень тяжело выйти из зоны комфорта. Эти люди часто отказываются от рискованных возможностей.
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