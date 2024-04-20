Каким 2 знакам зодиака в эти выходные точно повезет

Эти выходные будут очень удачными для двух знаков зодиака. Звезды предсказывают, что им невероятно повезет.

Так, Козерог и Водолей, выходные будут полны эмоций. Почувствуете себя на седьмом небе от счастья, пишет LifeStyle 24.

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Козерог

Уже в ближайшее время вас ждет невероятный сюрприз. То, что произойдет, очень приятно поразит.

Козероги, вы прямо-таки будете прыгать от счастья. Не сдерживайте своих эмоций и наслаждайтесь.

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Водолей

В эту субботу вы будете полны вдохновения и страсти. День принесет море положительных эмоций.

Сделайте наконец то, о чем давно думаете. И насладитесь моментами с дорогим сердцу человеком.

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