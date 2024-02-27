В дом постучится беда: 3 знака зодиака, которым эта весна принесет много проблем
Обычно люди имеют много крутых планов на весну. Однако астрологи говорят, что ближайшие три месяца совсем не будут счастливыми для трех знаков зодиака.
Речь идет о Козерогах, Скорпионах и Овнах. Именно им стоит готовиться к испытаниям, которые придут вместе с теплом, передает LifeStyle 24.
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Козерог
Козероги встретят эту весну в очень плохом моральном состоянии. Более того, количество проблем будет увеличиваться с каждым днем. В конце марта, в частности, в двери вашего дома постучится беда. Это будет сложный период для всей семьи.
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Скорпион
В некоторых проблемах, которые сейчас есть в жизни, Скорпионы виноваты сами. Ведь вовремя не прислушались к советам родных и друзей. Астрологи говорят, что эта весна будет для вас сверхсложной. Дело в том, что потеряете многих близких людей. Кто-то покинет вашу жизнь навсегда. Готовьте себя к этому морально уже.
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Овен
Всю весну Овны будут бороться с проблемами на работе. Вы сможете выдохнуть спокойно только летом. Однако единичные испытания все равно будут случаться. Сейчас стоит правильно расставить приоритеты и сконцентрироваться на преодолении всех трудностей.
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