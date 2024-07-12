Кому-то стоит прислушаться к внутреннему голосу, ведь часто мы слепо доверяем другим, пишет LifeStyle 24.
Не пропустите Чтобы не попасть в мышеловку: 3 знака зодиака, которым вскоре стоит остерегаться проблем
Гороскоп на 12 июля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 12 июля для Овнов
Посвятите время хорошему отдыху вечером с хорошей компанией. А настольные игры помогут лучше узнать друг друга.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 12 июля для Тельцов
Сегодня рабочий день будет довольно напряженным, а дома будет ждать много срочных дел. Попросите помощи у близких, чтобы проверить, кто на самом деле всегда готов выручить.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 12 июля для Близнецов
Обычно говорят, что друзья познаются в беде. Сегодня именно такой случай. На работе возможен скандал с руководством, а поставленные задачи до сих пор не выполнены. У вас будет прекрасная возможность увидеть, кого действительно можно назвать настоящим другом.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 12 июля для Раков
Вас давно пытается "подсидеть" человек из вашего окружения. Более того, предатель выстроил план, который имеет целью разрушить вашу жизнь. Подумайте, кто это может быть, и оборвите все связи с этим человеком.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 12 июля для Львов
Сегодня нужно креативить и творить. Займитесь любимым хобби, однако внесите в традиционный подход кое-что необычное и новое. Звезды уверены, что результат непременно поразит.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 12 июля для Девы
Если вы планировали поездку на выходные, то ее лучше перенести. Астрологи уверены, что в дороге вас будет ждать гора проблем.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 12 июля для Весов
Ваша личная жизнь находится на грани краха. К сожалению, даже искреннее желание все наладить, может оказаться провальным.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 12 июля для Скорпионов
Накануне выходных нужно хорошенько поработать. Ваше руководство ожидает стремительных результатов в рабочей области.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 12 июля для Стрельцов
Найдите время для отдыха и восстановления внутреннего баланса. Вы находитесь на грани выгорания.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 12 июля для Козерогов
Сегодня будет сумасшедший день на события. Но несмотря на такой ритм, вы получите приятное вознаграждение, о котором давно мечтали.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 12 июля для Водолеев
Спланируйте небольшой мини-отпуск на ближайшее время. Вам необходим качественный отдых, чтобы абстрагироваться от будничной рутины.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 12 июля для Рыб
Сегодня нужно уделить внимание своим финансам. Избегайте необдуманных трат, а грамотно планируйте бюджет. Уже в ближайшее время может возникнуть ситуация, которая потребует значительных финансовых ресурсов.