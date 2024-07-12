Кому-то стоит прислушаться к внутреннему голосу, ведь часто мы слепо доверяем другим, пишет LifeStyle 24.

Не пропустите Чтобы не попасть в мышеловку: 3 знака зодиака, которым вскоре стоит остерегаться проблем

Гороскоп на 12 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 12 июля для Овнов

Посвятите время хорошему отдыху вечером с хорошей компанией. А настольные игры помогут лучше узнать друг друга.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 12 июля для Тельцов

Сегодня рабочий день будет довольно напряженным, а дома будет ждать много срочных дел. Попросите помощи у близких, чтобы проверить, кто на самом деле всегда готов выручить.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 12 июля для Близнецов

Обычно говорят, что друзья познаются в беде. Сегодня именно такой случай. На работе возможен скандал с руководством, а поставленные задачи до сих пор не выполнены. У вас будет прекрасная возможность увидеть, кого действительно можно назвать настоящим другом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 12 июля для Раков

Вас давно пытается "подсидеть" человек из вашего окружения. Более того, предатель выстроил план, который имеет целью разрушить вашу жизнь. Подумайте, кто это может быть, и оборвите все связи с этим человеком.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 12 июля для Львов

Сегодня нужно креативить и творить. Займитесь любимым хобби, однако внесите в традиционный подход кое-что необычное и новое. Звезды уверены, что результат непременно поразит.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 12 июля для Девы

Если вы планировали поездку на выходные, то ее лучше перенести. Астрологи уверены, что в дороге вас будет ждать гора проблем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 12 июля для Весов

Ваша личная жизнь находится на грани краха. К сожалению, даже искреннее желание все наладить, может оказаться провальным.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 12 июля для Скорпионов

Накануне выходных нужно хорошенько поработать. Ваше руководство ожидает стремительных результатов в рабочей области.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 12 июля для Стрельцов

Найдите время для отдыха и восстановления внутреннего баланса. Вы находитесь на грани выгорания.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 12 июля для Козерогов

Сегодня будет сумасшедший день на события. Но несмотря на такой ритм, вы получите приятное вознаграждение, о котором давно мечтали.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 12 июля для Водолеев

Спланируйте небольшой мини-отпуск на ближайшее время. Вам необходим качественный отдых, чтобы абстрагироваться от будничной рутины.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 12 июля для Рыб

Сегодня нужно уделить внимание своим финансам. Избегайте необдуманных трат, а грамотно планируйте бюджет. Уже в ближайшее время может возникнуть ситуация, которая потребует значительных финансовых ресурсов.