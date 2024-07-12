Кому-то стоит прислушаться к внутреннему голосу, ведь часто мы слепо доверяем другим, пишет LifeStyle 24.

Не пропустите Чтобы не попасть в мышеловку: 3 знака зодиака, которым вскоре стоит остерегаться проблем

Гороскоп на 12 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 12 июля для Овнов

Посвятите время хорошему отдыху вечером с хорошей компанией. А настольные игры помогут лучше узнать друг друга.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 12 июля для Тельцов

Сегодня рабочий день будет довольно напряженным, а дома будет ждать много срочных дел. Попросите помощи у близких, чтобы проверить, кто на самом деле всегда готов выручить.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 12 июля для Близнецов

Обычно говорят, что друзья познаются в беде. Сегодня именно такой случай. На работе возможен скандал с руководством, а поставленные задачи до сих пор не выполнены. У вас будет прекрасная возможность увидеть, кого действительно можно назвать настоящим другом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 12 июля для Раков

Вас давно пытается "подсидеть" человек из вашего окружения. Более того, предатель выстроил план, который имеет целью разрушить вашу жизнь. Подумайте, кто это может быть, и оборвите все связи с этим человеком.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 12 июля для Львов

Сегодня нужно креативить и творить. Займитесь любимым хобби, однако внесите в традиционный подход кое-что необычное и новое. Звезды уверены, что результат непременно поразит.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 12 июля для Девы

Если вы планировали поездку на выходные, то ее лучше перенести. Астрологи уверены, что в дороге вас будет ждать гора проблем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 12 июля для Весов

Ваша личная жизнь находится на грани краха. К сожалению, даже искреннее желание все наладить, может оказаться провальным.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 12 июля для Скорпионов

Накануне выходных нужно хорошенько поработать. Ваше руководство ожидает стремительных результатов в рабочей области.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 12 июля для Стрельцов

Найдите время для отдыха и восстановления внутреннего баланса. Вы находитесь на грани выгорания.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 12 июля для Козерогов

Сегодня будет сумасшедший день на события. Но несмотря на такой ритм, вы получите приятное вознаграждение, о котором давно мечтали.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 12 июля для Водолеев

Спланируйте небольшой мини-отпуск на ближайшее время. Вам необходим качественный отдых, чтобы абстрагироваться от будничной рутины.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 12 июля для Рыб

Сегодня нужно уделить внимание своим финансам. Избегайте необдуманных трат, а грамотно планируйте бюджет. Уже в ближайшее время может возникнуть ситуация, которая потребует значительных финансовых ресурсов.