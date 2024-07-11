Телец, Весы и Водолей, в этом месяце лучше ограничить себя в чем-то чрезвычайном, чтобы не нажить дополнительных проблем, пишет LifeStyle 24.
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Телец
В ближайшее время не стоит брать на себя слишком много работы, поскольку возможные конфликты могут стать последней точкой. Также следует быть осторожными в финансовых вопросах и избегать ненужных трат.
Гороскоп для Тельцов
Весы
В середине июля возможны серьезные изменения в карьере и личной жизни. Могут возникнуть риски разрыва как деловых, так и любовных отношений, если вовремя не взять ситуацию под свой контроль.
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Водолей
В этом месяце следует быть осторожными с информацией, которую рассказываете другим, во избежание скандалов. Есть вероятность, что кто-то может собирать много компрометирующих фактов о вас.
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