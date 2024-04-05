Во время ретроградного Меркурия: 3 знака зодиака получат дополнительную прибыль в апреле

Апрель будет успешным как минимум для трех знаков зодиака. Они получат прибыль во время ретроградного Меркурия.

Так, Скорпион, Близнецы и Дева, уже до конца ретроградного Меркурия – 25 апреля вы заработаете кругленькую сумму, пишет LifeStyle 24.

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Скорпион

Период ретроградного Меркурия будет для вас очень успешным. Уже совсем скоро сможете получить дополнительную прибыль.

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Кстати Только для 2 знаков зодиака ретроградный Меркурий станет лучшим временем этой весны

Близнецы

Вас ждет карьерный рост и пересмотр зарплаты. Кроме того, этой неделе сможете хорошо заработать не только по основному месту работы.

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Дева

Звезды предсказывают огромный успех, кстати, не только в финансах. Во время ретроградного Меркурия у вас начнется белая полоса. Жизнь изменится к лучшему.

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