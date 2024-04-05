Во время ретроградного Меркурия: 3 знака зодиака получат дополнительную прибыль в апреле
Апрель будет успешным как минимум для трех знаков зодиака. Они получат прибыль во время ретроградного Меркурия.
Так, Скорпион, Близнецы и Дева, уже до конца ретроградного Меркурия – 25 апреля вы заработаете кругленькую сумму, пишет LifeStyle 24.
Обратите внимание Кто разбогатеет в апреле: финансовый гороскоп для всех знаков зодиака
Скорпион
Период ретроградного Меркурия будет для вас очень успешным. Уже совсем скоро сможете получить дополнительную прибыль.
Гороскоп для Скорпионов
Кстати Только для 2 знаков зодиака ретроградный Меркурий станет лучшим временем этой весны
Близнецы
Вас ждет карьерный рост и пересмотр зарплаты. Кроме того, этой неделе сможете хорошо заработать не только по основному месту работы.
Гороскоп для Близнецов
Интересно Во время ретроградного Меркурия 3 знака зодиака найдут любовь
Дева
Звезды предсказывают огромный успех, кстати, не только в финансах. Во время ретроградного Меркурия у вас начнется белая полоса. Жизнь изменится к лучшему.
Гороскоп для Дев