У кого же начало недели будет напряженным, читайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24. Возможно, именно вам нужно набираться сил.

Для кого Только для 2 знаков зодиака ретроградный Меркурий станет лучшим временем этой весны

Гороскоп на 8 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 8 апреля для Овнов

У Овнов будет немного напряженное утро. Астрологи настаивают, чтобы вы успокоились до обеда, ведь на вечер запланирована важная встреча.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 8 апреля для Тельцов

Тельцам сегодня сообщат приятные новости. Вы даже захотите отпраздновать такое замечательное событие и собрать всех близких вместе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 8 апреля для Близнецов

Близнецы научились жить в моменте. Теперь вас не беспокоит ни прошлое, ни будущее. Занимайтесь собственным саморазвитием, пока есть возможность.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 8 апреля для Раков

Раки стали очень раздражительными. Вероятно, это связано с тем, что происходит в вашей жизни в последнее время. Сейчас родным и друзьям лучше быть на расстоянии.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 8 апреля для Львов

Львы запутались в собственных чувствах. Вам нужно сделать сложный выбор, однако боитесь ошибиться. Не оттягивайте момент, соберитесь силами.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 8 апреля для Дев

Девы проведут день с родными. Несмотря на понедельник, вам удастся хорошо отдохнуть. Лучшая компания и позитивный настрой придадут энергии.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 8 апреля для Весов

Весы сейчас очень вдохновлены. Это прекрасное время, чтобы воплотить все планы в жизнь. Срочно действуйте, пока мотивация и желание работать не исчезли.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 8 апреля для Скорпионов

Скорпионы сегодня решатся на судьбоносный разговор. Он точно изменит вашу жизнь. Однако пока неизвестно, в лучшую или худшую сторону.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 8 апреля для Стрельцов

В этот понедельник Стрельцам придется проявить свою уверенность. Ситуация потребует сконцентрированности и серьезности, поэтому не расслабляйтесь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 8 апреля для Козерогов

Козероги сегодня столкнутся с завистью. Не очень приятно, когда на такое решается близкий человек. Однако вам нужно быть сильными.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 8 апреля для Водолеев

В последние недели Водолеи открывают в себе новые таланты. Это невероятно радует как вас, так и знакомых. Не переставайте пробовать новые занятия.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 апреля для Рыб

Рыбы боятся сделать больно лучшему другу, однако правду таки нужно рассказать. Горькая ложь до добра не доведет, примите правильное решение.