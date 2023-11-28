3 знака зодиака, которые потеряют деньги до конца ноября
Для некоторых знаков зодиака последние дни ноября окажутся непростыми. Астрологи говорят, что в их жизнь придут непредсказуемые проблемы с деньгами.
Козероги, Стрельцы и Близнецы совсем не готовы к такому. Так что на этой неделе им придется поработать для того, чтобы не потерять еще больше денег, передает 24 Канал.
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Козерог
К сожалению, в конце ноября Козероги попадутся на мошенников, поэтому потеряют большую сумму денег. Представители этого знака зодиака много работали в течение всего 2023 года, так что эта ситуация может негативно повлиять на их моральное состояние.
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Стрелец
На этой неделе Стрельцов ждут непредвиденные расходы. Вам придется попрощаться с немалой суммой денег, чтобы выручить близкого человека. Ведь не сможете отказать в помощи. Однако не переживайте. У вас останутся деньги на жизнь.
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Близнецы
Уже скоро с Близнецами произойдет очень неприятная ситуация. Вас могут ограбить или обмануть. Поэтому в конце 2023 представителей этого знака зодиака ждут непростые дни.
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