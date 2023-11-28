Козероги, Стрельцы и Близнецы совсем не готовы к такому. Так что на этой неделе им придется поработать для того, чтобы не потерять еще больше денег, передает 24 Канал.

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Козерог

К сожалению, в конце ноября Козероги попадутся на мошенников, поэтому потеряют большую сумму денег. Представители этого знака зодиака много работали в течение всего 2023 года, так что эта ситуация может негативно повлиять на их моральное состояние.

Финансовый гороскоп для Козорогов

Гороскоп для Козерогов

Стрелец

На этой неделе Стрельцов ждут непредвиденные расходы. Вам придется попрощаться с немалой суммой денег, чтобы выручить близкого человека. Ведь не сможете отказать в помощи. Однако не переживайте. У вас останутся деньги на жизнь.

Финансовый гороскоп для Стрельцов

Гороскоп для Стрельцов

Близнецы

Уже скоро с Близнецами произойдет очень неприятная ситуация. Вас могут ограбить или обмануть. Поэтому в конце 2023 представителей этого знака зодиака ждут непростые дни.

Финансовый гороскоп для Близнецов

Гороскоп для Близнецов