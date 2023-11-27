Родившиеся под этими созвездиями будут прыгать от счастья. Неделя будет хорошей и удачной у Скорпионов, Раков, Овнов и Водолеев, передает 24 Канал.

К слову Мечты станут реальностью: 4 знака зодиака в 2024 году поверят в чудо

Скорпион

Эта неделя будет очень продуктивной и интересной. Может быть, вы получите кругленькую сумму за свои старания. Кроме того, сможете наконец-то расслабиться.

Скорпион

Гороскоп для Скорпионов

Рак

На этой неделе вам следует решиться на то, что давно откладывать. Отбросьте переживания: все получится. Звезды прочат, что вы будете на седьмом небе от счастья.

Рак

Гороскоп для Раков

Овен

Вас ждет пополнение. Может быть, станете отцом или мамой. Этот день будет самым счастливым в жизни.

Овен

Гороскоп для Овнов

Водолей

За что бы ни взялись на этой неделе, все пойдет как по маслу. Так что не сидите сложа руки. Начните воплощать мечты в реальность.

Водолей

Гороскоп для Водолеев