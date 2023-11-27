Родившиеся под этими созвездиями будут прыгать от счастья. Неделя будет хорошей и удачной у Скорпионов, Раков, Овнов и Водолеев, передает 24 Канал.

К слову Мечты станут реальностью: 4 знака зодиака в 2024 году поверят в чудо

Скорпион

Эта неделя будет очень продуктивной и интересной. Может быть, вы получите кругленькую сумму за свои старания. Кроме того, сможете наконец-то расслабиться.

Гороскоп для Скорпионов

Рак

На этой неделе вам следует решиться на то, что давно откладывать. Отбросьте переживания: все получится. Звезды прочат, что вы будете на седьмом небе от счастья.

Гороскоп для Раков

Овен

Вас ждет пополнение. Может быть, станете отцом или мамой. Этот день будет самым счастливым в жизни.

Гороскоп для Овнов

Водолей

За что бы ни взялись на этой неделе, все пойдет как по маслу. Так что не сидите сложа руки. Начните воплощать мечты в реальность.

Гороскоп для Водолеев