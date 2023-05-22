Изнурение и печаль: 3 знака зодиака почувствуют уныние на этой неделе

Из-за напряжения и истощения три знака зодиака на этой неделе попадут в ловушку уныния. Как этого избежать и найти в себе силы – смотрите ниже.

На этой неделе в мае астрологи жалуются на плохое настроение и моральные проблемы у трех знаков зодиака. Тельцы, Девы и Скорпионы могут отчаяться и разочароваться, передает 24 Канал.

Смотрите также Трудности отступят из жизни 3 знаков зодиака на следующей неделе: что их ждет

Телец

Неудачи и проблемы на пути у Тельцов заставят их опустить голову и отчаяться в себе. Возможно, стоит позволить себе взять паузу и свернуть с пути, чтобы взглянуть на свою жизнь со стороны и добавить то, чего не хватает.

Гороскоп для Тельцов

Дева

Плохое настроение – не новинка для Дев, но эта неделя станет настоящим вызовом и чуть ли не приблизит к депрессии. Чтобы избежать этого состояния, нужно уделить немного времени для себя. Займитесь уходом, примите ванну или просто займитесь делом, доставляющим удовольствие.

Гороскоп для Дев

Скорпион

Невозможность найти общий язык с коллегами и близкими может привести к унынию Скорпионов. Чтобы забыть о проблемах, для представителей этого знака зодиака оригинальный способ – заняться работой и посвятить ей много времени.

Гороскоп для Скорпионов