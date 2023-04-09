Следующая неделя начнется не очень успешно для двух знаков зодиака, пишет 24 Канал. По данным астрологов, Овнов и Дев ждут невзгоды.

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Овен

Овнам лучше перенести на другое время дальние поездки, запланированные встречи и не принимать важные решения. Начало недели начнется с проблем: опозданий, ссор и конфликтов. Но будьте терпеливы, чтобы не испытывать судьбу.



Гороскоп для Овнов

Дева

Представителей этого знака зодиака тоже ожидает нелестное начало недели. Возможны трудности не только в выполнении задач, но и в финансовой сфере. Не торопитесь покупать дорогие вещи, а отложите решение о покупке на несколько дней позже.



Гороскоп для Дев