Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые не созданы для серьезных отношений и не находятся в паре слишком долго. Этим они разбивают сердца многим. Речь идет о Водолеях, Козерогах, Львовах и Близнецах, пишет 24 Канал.

Смотрите также Проблемы исчезнут, а радость переполнит: 3 знака зодиака, которым повезет на выходных

Водолеи

Эмоциональные Водолеи быстро загораются, но так же быстро сгорают. Поэтому их отношения не задерживаются надолго, они порывают отношения и часто разбивают сердца.



Гороскоп для Водолеев

Козерог

Для Козегоров отношения важны только тогда, когда выгодны им самим. Первые конфликты и трудности становятся преградой для построения дальнейших отношений, поэтому представители этого знака уходят от партнера.



Гороскоп для Козерогов

Лев

Представители этого знака зодиака иногда не умеют остановиться вовремя. Поэтому их флирт и общение с друзьями противоположного пола могут вылиться в предательство, ранящее их партнеров.



Гороскоп для Львов

Близнецы

Близнецы хотят всегда чувствовать себя свободными и иметь личное пространство. Поэтому они могут идти на измены, если испытывают давление в отношениях.



Гороскоп для Близнецов