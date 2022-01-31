Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака, советует Стрельцам сосредоточить свое внимание на нерешенных вопросах. Водолеев ждут определенные финансовые трудности. Читайте гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 для всех знаков Зодиака.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 для Овна

На этой неделе обстоятельства, которые вам ранее препятствовали, наконец исчезнут. Вы сможете смело воплотить в реальность все свои замыслы, однако некоторые дела потребуют от вас выдержки. Постарайтесь не торопить событий, вы найдете достаточно времени, чтобы сделать то, что вам действительно нужно.

В непонятных ситуациях обращайтесь к своей интуиции. Она подскажет вам, что стоит делать, а что рекомендовано временно поставить на паузу. В целом Овнам будет очень не хватать общения и поддержки от близких. Соберите все силы в кулак и докажите себе, что вы самостоятельно сможете воплотить в жизнь все, что задумаете.

Благоприятный день: 4 февраля

Неблагоприятный день: 31 января

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 для Тельца

Неделя удачна для наведения порядка в своем доме. У вас уже давно хранятся вещи, которые не несут никакой ценности или же навевают плохие воспоминания. Постарайтесь очистить помещение от всего, что влечет вас в прошлое. Составьте план и цели на новый месяц и приложите все усилия, чтобы реализовать все и даже больше.

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Не бойтесь занять главную роль в своей жизни. Начните выходить из зоны комфорта и увидите, как мир начнет крутиться вокруг вас, и вы получите пути ко всему о чем раньше мечтали. На выходных возможен неожиданный поворот судьбы.

Благоприятный день: 2 февраля

Неблагоприятный день: 6 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 для Близнецов

Близнецов ждет удачная неделя. Вы сможете наконец понять свои желания, найти общий язык с окружающими и наладить отношение с близкими. Рабочие задания вы сможете выполнить достаточно легко, никаких трудностей не предвидится. На этой неделе Близнецов ждут новые знакомства, а одинокие представители знака могут наткнуться на романтическую встречу.

Звезды не советуют вам на потом откладывать решения важных задач и дел. У Близнецов будет заметен прилив сил, поэтому вам будет довольно легко решить все вопросы. На выходных вам стоит отдохнуть от бурной деятельности. Выделите себе время на то, что приносит вам наибольшее удовольствие.

Благоприятный день: 1 февраля

Неблагоприятный день: 6 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 для Рака

На этой неделе Ракам надо быть самодисциплинированными. Вам надо научиться правильно расставлять приоритеты. Для некоторых важных дел вам придется взять свои силы в кулак и таки довести их до конца. Не распыляйтесь на пустяковые дела, лучше выполнить что-то действительно для вас срочное. Способность быстро находить общий язык с людьми сыграет вам на руку.

В свободное время подумайте о своих прошлых ошибках и уроках. Это поможет вам разобраться, что делать дальше. На выходных полезно заняться творчеством, занятие любимым делом принесет вам хорошее настроение.

Благоприятный день: 1 февраля

Неблагоприятный день: 6 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 для Льва

Львов ждет успешная неделя. Каждая ваша задумка или проект будет заканчиваться успехом. Вы сделаете немалый прорыв в карьере и сможете достичь новых высот. Полагайтесь на свои умения, впрочем, не отказывайтесь от помощи коллег. Неделя удачна для планирования. Астрологи отмечают, что в этот период можете думать над предстоящим отпуском или переездом в новое жилье.

Звезды не советуют вам тратить деньги на не совсем обязательные вещи. Лучше отложите средства, ведь совсем скоро они вам понадобятся. Выходные удачны для поездок, можете отправиться в гости к родственникам или в небольшое путешествие.

Благоприятный день: 1 февраля

Неблагоприятный день: 4 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 для Девы

Девам не стоит ждать какого-то подходящего момента, чтобы в их жизни все произошло так, как они этого хотят. Начните превращать свои желания в реальность уже сейчас. Знайте, что вы можете достичь любых целей, если ежедневно будете уделять время своей мечте. Не стесняйтесь проявлять инициативность и свои лидерские качества.

Чтобы почувствовать себя счастливыми, придется преодолеть немало трудных моментов, но в конечном итоге вы поймете, что оно того стоит. В пятницу вас ждет прибыль. Если хотите какую-то покупку – можете ее осуществить. Приобретенный товар принесет вам радость и удовольствие.

Благоприятный день: 6 февраля

Неблагоприятный день: 3 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 для Весов

Неделя обещает Весам немало возможностей для личностного развития и профессионального роста. Беритесь за любой шанс, который дарит вам судьба и отбрасывайте любые проявления лени. Если вы начнете ежедневно делать маленькие шаги для улучшения своей жизни, то уже совсем скоро будете удивлены от того, чего вы достигли за достаточно короткий период.

Астрологи говорят, что эта неделя удачна для смелых поступков. Вас ждет очень интересное жизненное приключение, которое вы не имеете права опустить из-за своей неуверенности. Выходные посвятите своей семье и детям. Если найдется еще свободное время, встретьтесь с друзьями.

Благоприятный день: 5 февраля

Неблагоприятный день: 4 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 для Скорпиона

Неделя будет удачна для развития любовных отношений. Скорпионы ощутят поддержку от своей половинки и смогут поставить перед собой новые цели и задачи. Любые недоразумения успешно разрешатся. Вероятно, в начале недели вы будете испытывать некоторые проблемы со здоровьем, впрочем, все быстро пройдет, поэтому переживать сильно не стоит.

На выходных астрологи обещают вам успех во всех начинаниях, связанных с саморазвитием и совершенствованием профессиональных навыков. Также вы будете полностью погружены в домашние дела и сможете сделать то, до чего никак не доходили руки.

Благоприятный день: 6 февраля

Неблагоприятный день: 1 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 для Стрельца

На этой неделе Стрельцам стоит проверить свои ресурсы и привести в порядок рабочие и домашние дела. Если у вас есть незавершенные задачи – попробуйте на них сосредоточиться в первую очередь. Понедельник – благоприятный день для планирования будущего месяца.

Неделя подарит вам новые финансовые поступления. Астрологи советуют отложить часть денег и не тратить их на банальные нужды. Приятное общение с близкими и друзьями поможет упорядочить свои мысли. Спорт и небольшая прогулка подарят вам бодрость и хорошее настроение.

Благоприятный день: 3 февраля

Неблагоприятный день: 5 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 для Козерога

Астрологи не советуют Козерогам на этой неделе зацикливаться на глупостях и переутомляться. Начало недели может внести некоторые коррективы в ваши планы, но они будут незначительными и даже пойдут вам на руку. 1 февраля – удачный день для начала новых дел. Попробуйте этот день полностью посвятить важным рабочим задачам и саморазвитию.

Особое внимание обращайте на свои недостатки, и если они есть – постарайтесь их исправить. Не ждите какого-то момента, когда это произойдет, действуйте уже и сейчас. На выходных можете порадовать себя приятными и полезными покупками.

Благоприятный день: 5 февраля

Неблагоприятный день: 31 января

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 для Водолея

Водолеев на этой неделе ожидают определенные финансовые трудности, впрочем, вы сможете все быстро решить, если приложите достаточно усилий. Неделя удачна для мыслей о будущем и построения реальных планов. В этот период Водолеям придется немало времени посвятить рабочим задачам.

Вторая половина недели будет удачной для выполнения работы, которая требует точности, терпения и концентрации. Следите за своим здоровьем и избегайте любых стрессовых ситуаций. На выходных одиноких представителей знака ждет романтическое знакомство.

Благоприятный день: 5 февраля

Неблагоприятный день: 6 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля 2022 года для Рыб

Рыб ждет удачная неделя. На работе вы будете довольны тем, как выполняете задание, а дома сможете решить все монотонные дела. Вы наконец-то поборете лень и сделаете все, чтобы откладывали в долгий ящик. Астрологи советуют прожить эту неделю максимально осознанно – избегайте поспешных решений и обращайте внимание на важные вещи в вашей жизни.

Вторая половина недели удачна для поездок – рабочих и личных. За короткий срок вы сможете наладить немало дел, а уже на выходных посвятить время себе и собственным потребностям. По возможности, встретьтесь с людьми, которые являются для вас наставниками и менторами. Искренний разговор с ними зарядит вас позитивом и подарит интересные идеи.

Благоприятный день: 6 февраля

Неблагоприятный день: 4 февраля