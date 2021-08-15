Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для всех знаков Зодиака прогнозирует Стрельцам эмоциональный период. Для Козерогов наступит время переоценки ценностей. Читайте гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для всех знаков Зодиака.

Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для Овна

На этой неделе Овны захотят успеть все выполнить, но работа над большим количеством заданий может плохо отобразиться на вашем здоровье и самочувствии. Старайтесь все делать в меру и не переходить черту, так к концу недели почувствуете упадок сил и апатию.

Больше общайтесь в этот период с людьми, которые заряжают вас своей энергией, вдохновением и заставляют двигаться вперед. В последнее время вам не хватает позитивного общения, поэтому вырывайтесь из рутины и идите вперед на встречу чему-то новому.

На выходных вы сможете выдохнуть и наслаждаться результатом своего труда. Несмотря на насыщенную неделю, отбросьте подальше все мысли о работе и задачах, которые вы не успели выполнить. Сосредоточьтесь на своих родных и проведите с ними свое свободное время.

Благоприятный день: 18 августа

Неблагоприятный день: 16 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для Тельца

Тельцов ждет очень насыщенная неделя, впрочем, она принесет много позитивных событий. Астрологи говорят, что если вы чего-то сильно хотите, то попробуйте приложить максимум усилий, чтобы что-то получить. Ничто просто так вам не дастся. Если хотите другую жизнь, вам придется менять себя, и делать то, чего раньше не приходилось.

Читайте также Свадьба в 2021 году: благоприятные даты для бракосочетания

Вы почувствуете, как трудно управлять собственной жизнью, но не бойтесь, ведь любое действие приводит к какому-то результату, а если вы спланируете все четко, то получите даже больше, чем могли себе представить. Обстоятельства для вас сложатся как нельзя лучше, поэтому не падайте духом.

На выходных от родных людей вы получите новую порцию вдохновения и желания что-то изменить. Время позитивных перемен наступило, поэтому пользуйтесь каждой возможностью, которую дает вам жизнь. В воскресенье сконцентрируйте свое внимание на планировании будущего. Время на глупости тратить не стоит даже в выходные.

Благоприятный день: 20 августа

Неблагоприятный день: 22 августа

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для Близнецов

Близнецы в начале недели будут полны сил и энергии. Старайтесь не потерять энтузиазм до конца недели и завершить все начатые ранее дела. Не откладывайте никакие задания на несколько недель вперед, ведь выполнить их будет гораздо сложнее. Одиноким представителям знака звезды обещают новые знакомства.

В этот период не исключено продвижение по карьерной лестнице. Чтобы добиться успеха будьте активными и не отступайте от рабочих проектов на полпути. Не бойтесь говорить свои идеи руководству, вероятно, ваша инициативность сыграет вам на руку.

На выходных вас ждет прибыль, которую вы совсем не ждали, впрочем, от покупок лучше отказаться. Начните откладывать с этой недели какую-то часть своей зарплаты. Через некоторое время эти средства вам очень пригодятся.

Благоприятный день: 16 августа

Неблагоприятный день: 22 августа

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для Рака

Новая неделя подходит для того, чтобы решить семейные конфликты и обсудить вопросы, которые давно назревают между вами и вашими родными. На работе не впутывайте себя в сплетни, ведь можете оказаться крайними. Во вторник ждите неожиданных гостей дома.

Середина недели окажется для вас очень плодотворной. На работе вы сможете успешно довести до конца немало дел, а дома решить много важных задач. Среда – удачное время для деловых встреч, переговоры могут вывести ваши рабочие проекты на новый уровень.

На выходных вам захочется отгородиться от всего мира, однако перегибать слишком сильно не стоит, ведь можете почувствовать себя одинокими. Субботу и воскресенье рекомендовано провести дома со своей семьей, от прогулок с друзьями лучше отказаться.

Благоприятный день: 18 августа

Неблагоприятный день: 19 августа

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для Льва

На этой неделе Львы увидят новые перспективы и поймут, как достичь желаемого. Следите за своим здоровьем, поскольку вы в этот период не застрахованы от усталости и стрессов. На работе вам придется продемонстрировать осведомленность и организаторские способности.

Возможны неожиданные повороты судьбы, которые благоприятно скажутся на вашей личной жизни. Одинокие представители знака имеют все шансы познакомиться с человеком, который живет за границей. От дополнительных рабочих задач в этот период стоит отказаться, выполняйте лишь то, что делаете всегда.

На выходных вы откроете в себе совершенно новые таланты и способности. На самом деле вы умеете и можете многое, но никогда не проявляли желания и заинтересованности к каким-то новым вещам в своей жизни. В воскресенье день хорошо провести за чтением книги, просмотром фильма или сериала.

Благоприятный день: 16 августа

Неблагоприятный день: 17 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для Девы

Новая неделя будет благоприятной для самосовершенствования. Постарайтесь избавиться от сомнений относительно всего, за что вы беретесь. Астрологи прогнозируют вам успех на работе и в личной жизни. Вам надо осознать, что вы можете все, если есть желание. В этот период вы почувствуете прилив бодрости, что скажется на вашей работоспособности.

В общем неделя благоприятна для физической активности. Вы очень давно не занимались спортом, поэтому даже 15 минут минимальной нагрузки в день даст свои плоды. После работы выделяйте время на прогулки и активность.

В субботу и воскресенье вас ждет хорошее настроение для любых занятий. На выходных читайте, слушайте новые музыкальные альбомы, или откройте для себя интересный сериал или фильм. При желании, можете составить план задач, которые вам надо выполнить в последние месяцы года.

Благоприятный день: 20 августа

Неблагоприятный день: 18 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для Весов

Астрологи советуют Весам начало недели начать активно: завершите уборку, которую вы начали в квартире, очистите телефон и компьютер от хлама, разложите все в шкафах, оплатите все счета, пересмотрите свой план, внесите коррективы при необходимости и начинайте действовать.

В середине недели у вас могут возникнуть интересные идеи и желания. Прилагайте ко всему усилия, чтобы получить положительный результат. Четверг и пятница будут бурными на эмоции. Вы можете влюбиться и сразу погрузиться в чувства.

На выходных вас ждет интересный, перспективный период, который порадует вас не только появлением новых друзей. В субботу вероятны незапланированные, но очень удачные встречи. В воскресенье можете отправиться в короткое путешествие, которое подарит вам незабываемые эмоции и воспоминания.

Благоприятный день: 17 августа

Неблагоприятный день: 21 августа

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионы могут оказаться перед выбором: начать что-то новое или продолжать начатое. Не спрашивайте никого совета и ориентируйтесь лишь на собственные желания. Не стоит гнаться за чем-то грандиозным, ведь рискуете потерять то, что уже имеете. Потом к этому вернуться будет очень трудно.

Середина недели – благоприятное время для решения старых проблем. Старайтесь более рационально расходовать свои силы и энергетические ресурсы. С любимой половинкой вас ждет новая волна чувств и переход отношений на новый уровень.

На выходных займитесь своим здоровьем и внешним видом. С новой недели вас ждут важные деловые встречи, поэтому попробуйте отдохнуть и набраться вдохновения. От вечеринок и шумных компаний астрологи советуют отказаться.

Благоприятный день: 20 августа

Неблагоприятный день: 18 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для Стрельца

Новая неделя для Стрельцов будет эмоциональной. Будьте готовы к тому, что вам придется отстаивать свои идеи и проекты, поскольку коллегам будет трудно понять ваши мысли. Во вторник может пойти все не так, как вы планировали, но не переживайте, ведь замечательный период еще впереди.

Уже в середине недели вы почувствуете результат того, над чем так долго работали. Полученный вами опыт будет бесценным. В этот период вам надо уделить должное внимание взаимоотношениям с людьми: начните больше общаться на разные темы для расширения своего кругозора.

На выходных не уделяйте свое время работе. Помните, что вам нужно отдыхать и восстанавливать свою потерянную энергию. Займитесь спортом, прогуляйтесь свежим воздухом, начните медитировать и тому подобное.

Благоприятный день: 17 августа

Неблагоприятный день: 22 августа

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для Козерога

Новая неделя для Козерогов – время размышлений и переоценки ценностей. Постарайтесь поддерживать связь с родными, не конфликтовать с коллегами на работе и сохранять семейный уют дома. В этот период возможна лишняя суета и решение срочных дел, однако уже к концу недели все наладится.

Вдохновение, которое придет к вам на этой неделе – начните использовать с пользой. На работе проявляйте креатив и ищите нестандартные решения задач. Вторник и среда – лучшие дни для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и записаться на прием к врачу.

На выходных вам стоит обратить внимание на порядок в доме. Устройте генеральную уборку, ведь в чистом доме – чистые мысли. По словам астрологов, результат не заставит себя долго ждать, ведь все дела будут идти упорядоченно и продуктивнее.

Благоприятный день: 16 августа

Неблагоприятный день: 22 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для Водолея

Чтобы завести новые знакомства, придется вам сначала завершить старые связи. У кого есть нерешенный квартирный вопрос – имеют прекрасную возможность справиться с ним. Впереди вас ждут переговоры по купле-продаже.

Проведите неделю в размеренном темпе, а также проявите бдительность. Спешка может стать причиной проблем в делах. Возможен неожиданный поворот дел, который может застать вас врасплох.

На выходных выделите время, чтобы провести работу над своими ошибками. Подумайте над тем, каким образом вы можете улучшить свою жизнь. Составьте список дел и тщательно распишите, что должны обязательно выполнить. Кроме этого, не забывайте об отдыхе.

Благоприятный день: 18 августа

Неблагоприятный день: 16 августа

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для Рыб

Рыб ждет чудесное начало дня. Вы сможете получить заслуженную награду, провести время в кругу друзей и близких и зарядиться бодростью на всю неделю.

В середине недели вы можете поставить точку в спорных вопросах и начать путь к покорению новых вершин. Совет от астрологов – не поддавайтесь на провокации и не принимайте самостоятельные решения.

На выходных вашим планам ничего не угрожает, поэтому вы сможете спокойно заниматься запланированными делами. Вероятно, на выходных у вас появятся дополнительные деньги. Старайтесь тратить их с умом.

Благоприятный день: 21 августа

Неблагоприятный день: 20 августа