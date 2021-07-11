Гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 года для всех знаков Зодиака прогнозирует Ракам кардинальные изменения. Девам надо прилагать максимум усилий для выполнения всех дел. Читайте гороскоп на неделю 12 - 18 июля 2021 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 для Овна

Не бойтесь рисковать в профессиональной сфере – на этой неделе Вам повезет, и вы почувствуете положительные результаты. Ваши нестандартные идеи принесут Вам большое удовольствие. Дополнительных обязательств на себя брать не стоит.

На этой неделе астрологи советуют Овнам изменить свой режим дня и рацион питания таким образом, чтобы вести здоровый образ жизни. Если вы скорректируете его, то сможете в достаточно короткие сроки похудеть и довести свою фигуру до идеала. Не забывайте переключаться на обычные радости жизни, которые подарят вам вдохновение и силу.

Вероятно, на выходных вы помиритесь с человеком, с которым долгий период находитесь в ссоре, произойдет это все совершенно случайно. Эти дни обещают вам перемены во многих сферах, которые в долговременной перспективе окажутся к лучшему.

Благоприятный день: 13 июля

Неблагоприятный день: 14 июля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 для Тельца

Астрологи советуют Тельцам на этой неделе ограничить свои расходы. Постарайтесь откладывать некоторую часть своей зарплаты на мечту, к примеру, на покупку машины или квартиры. Если вам не нравится среда в которой вы работаете, новая неделя – идеальное время для поисков новой работы.

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Вам надо составить четкий план работы на неделю включительно с выходными. Если вы этого не сделаете, имеете все шансы провести дни в хаосе, не выполнив до конца ни одного задания. Вам придется скорректировать график, чтобы все успеть сделать.

Выходные вам надо провести с пользой для себя. Соберитесь со своей второй половинкой в любимое заведение на завтрак, в обед возьмитесь за чтение книжки, а вечером можете совершить прогулку по интересным местам.

Благоприятный день: 14 июля

Неблагоприятный день: 12 июля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 для Близнецов

Неделя для Близнецов будет довольно интересной и насыщенной. Уже с понедельника вы настроитесь на позитивную волну, а все рабочие и домашние дела вы будете выполнять супербыстро и качественно. В середине недели хорошо заняться благотворительностью. Все ваши хорошие поступки вернутся к вам сторицей.

Отслеживайте свое настроение и эмоции, чтобы понимать в дальнейшем, какие дела приносят вам наибольшее удовольствие. Если будете чувствовать в конце дня усталость – не стоит заставлять себя что-то дорабатывать, поскольку утром имеете все шансы проснуться истощенными и невыспавшимися.

На выходных вам придет в голову замечательная идея, которую как можно быстрее надо реализовывать в жизни. Мотивация и уверенность в себе позволят вам двигаться вперед. Астрологи рекомендуют инвестировать деньги в обучение, которое поможет вам в будущем.

Благоприятный день: 12 июля

Неблагоприятный день: 17 июля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 для Рака

У Раков на этой неделе произойдут кардинальные изменения. Одинокие представители знака познакомятся с человеком, который полностью изменит вашу жизнь. Не исключено, что совсем скоро вы запланируете переезд на новую квартиру или даже в другую страну. Следите за своим питанием, поскольку вы в последнее время употребляете много вредной и жирной пищи.

Неделя станет одной из самых спокойных за долгий период. Все ваши проблемы уладятся сами собой. Ваша задача на этот период – не только принимать вызовы судьбы, но и получать удовольствие от событий, которые с вами будут происходить.

На выходных попробуйте сделать как можно больше полезных дел, даже если у вас будут возникать трудности. Воскресенье посвятите отдыху с родственниками. Семейный уют наделит вас вдохновением и настроением на новую неделю.

Благоприятный день: 12 июля

Неблагоприятный день: 15 июля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 для Льва

В начале недели Львам не стоит браться за сотню дел одновременно, даже несмотря на то, что вы на прошлой неделе многое опустили. Такая спешка сделает вас неорганизованными и разбитыми. Вам надо четко идти к своей мечте, воплощая ее в реальность с малейших шагов. Если вы долгое время думаете над покупкой машины, то не ждите какого-то удачного времени для записи в автошколу – действуйте здесь и сейчас.

Свободное время посвятите самообразованию. Вы сможете добиться успеха в учебе и расширить свой кругозор. Финансовое положение Львов значительно улучшится, вам повысят зарплату и предложат дополнительный заработок.

На выходных сосредоточьтесь на делах, которые будут связаны с домашними заботами. Покупки для дома будут особенно удачными.

Благоприятный день: 12 июля

Неблагоприятный день: 16 июля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 для Девы

Во все ваши дела придется вложить максимум сил и энергии. Старайтесь не вмешиваться в ход событий, которые не касаются вас прямо: сейчас понимание и терпение – это реальный ключ к успеху. Сможете реализовать определенные идеи, которые вынашивали уже давно.

Вы легки на подъем, решительны и энергичны, и эти качества являются залогом успеха. Самое время заняться осуществлением задуманного, тогда сразу возрастут ваши шансы на успех. Старайтесь не срывать на домашних напряжение, накопленное на работе.

На выходных постарайтесь изменить к лучшему отношения с родителями. Постарайтесь уделить родным свое время и внимание. В воскресенье вы почувствуете небывалый подъем сил, повысится ваша работоспособность.

Благоприятный день: 13 июля

Неблагоприятный день: 14 июля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 для Весов

Во всех делах соблюдайте порядок. На работе вас ждут большие успехи, если не будете размениваться на мелочи. Многие проблемы решатся сами собой. Смело беритесь за новые дела.

На работе вероятны перемены к лучшему, появятся новые возможности для профессионального роста и значительного укрепления материального благополучия. Не стоит открывать своих планов даже близким друзьям.

В выходные придет помощь, которой вы так ожидаете. Придется ее принять. Кроме того, звезды советуют уделить внимание родным и провести свободное время с семьей. Близкие поддержат все ваши проекты, а на всяких завистников даже не обращайте внимания.

Благоприятный день: 18 июля

Неблагоприятный день: 12 июля

Весов (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 для Скорпиона

Астрологи советуют Скорпионам прилагать усилия к каждому делу, за которое они берутся, чтобы успех прочно закрепился на вашей стороне. Прислушивайтесь к мнению окружающих и не спорьте с людьми старше по возрасту. На этой неделе занимайтесь не только рабочими, но и бытовыми делами. Постарайтесь выполнить все, что вы запланировали.

Не бойтесь новых начинаний этой недели, однако хорошо рассчитывайте свои силы. Пятница – удачный день для утраченных связей. Сплетням, которые будут окружать вас со всех сторон – верить не стоит.

Выходные проведите для себя. Забудьте о работе и незавершенных делах. В субботу хорошо заняться физической работой, а в воскресенье духовными практиками и саморазвитием.

Благоприятный день: 14 июля

Неблагоприятный день: 15 июля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 для Стрельца

В начале недели Стрельцы осознают, что их привычные методы и подходы уже устарели, поэтому пришла пора их пересмотреть. Наша жизнь постоянно меняется, и мы должны также меняться вместе с ним. Возможно, вам следует скорректировать свой режим дня, систему ценностей или просто произвести перестановку мебели дома.

Будьте открыты к изменениям, особенно во вторник и четверг. Не надо их бояться, ведь они безусловно пойдут вам на пользу. Ближе к концу недели вы получите то, чего так долго ждали.

На выходных все ваши мысли будут посвящены особому для вас человеку. Со временем вы сможете в полной мере насладиться общением с ним. В воскресенье постарайтесь сбавить обороты и отдохнуть.

Благоприятный день: 17 июля

Неблагоприятный день: 18 июля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 для Козерога

Новая неделя для Козерогов будет максимально плодотворной. Для того, чтобы всегда быть в ресурсе, составьте в начале недели четкий план, на который будете ориентироваться. В среду вы будете решать важные домашние дела, поэтому вам нужно приложить все усилия, чтобы быстро завершить начатое.

Работа в середине недели потребует от вас терпения, точности и концентрации. Если будете выполнять все пункты из своего плана, то вскоре увидите плоды собственного упорного труда. Кроме этого, астрологи советуют не забывать о романтических отношениях. Уделите должное внимание своей второй половинке.

Астрологи предостерегают не планировать никаких путешествий или активного отдыха. Вам сейчас надо еще доделать некоторые проекты. Отпуск на конец июля или начало августа даже больше пойдет вам на пользу.

Благоприятный день: 13 июля

Неблагоприятный день: 14 июля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 для Водолея

Водолеев ждет счастливый период их жизни. Неделя будет полна неожиданных приятных событий, появятся много новых знакомых, которые смогут изменить вашу жизнь. На первый план у вас выйдут семейные дела, особенно отношения с близкими.

Подъем в личной жизни положительно повлияет на ваш успех. В среду ваше хорошее настроение поможет вам продуцировать свежие идеи, которые будут полезными для дальнейшей карьеры. Идеальная сфера применения сил – ваш дом.

На выходных не планируйте ничего, что касается финансовых дел. Не стоит подписывать в эти дни договоры или оформление кредитов. Время на фильмы и сериалы не тратьте, поскольку у вас есть множество других задач, которые вы изо дня в день откладываете в долгий ящик.

Благоприятный день: 12 июля

Неблагоприятный день: 15 июля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 для Рыб

На этой неделе Рыбы будут черпать энергию из своей работы. Вам будет все удаваться, вы будете продуцировать новые идеи, а также у вас улучшатся отношения с коллегами. Вы часто переключаетесь с одного дела на другое, впрочем астрологи советуют вам сосредоточиться лишь на чем-то одном.

Четверг удачный день для встреч с друзьями. Одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку. Не бойтесь знакомиться, однако избегайте излишней болтливости во время первого знакомства.​

Выходные посвятите отдыху. В эти дни вам хорошо было бы восстановить силы после насыщенных событий в жизни. Помогут настроиться на правильную волну очищение пространства планирования, постановка целей и искренний разговор с родными.

Благоприятный день: 12 июля

Неблагоприятный день: 14 июля