Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для всех знаков Зодиака советует Овнам больше прислушиваться к себе. Близнецам надо взять на себя роль лидера. Читайте гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 для Овна

Астрологи советуют Овнам на этой неделе больше прислушиваться к себе. Не делайте то, что вызывает у вас внутреннюю тревогу. Не заставляйте себя делать то, к чему не лежит душа. Звезды говорят, что ваша судьба в ваших руках, поэтому от того, как вы спланируете последние месяцы года, зависит ваше будущее.

Вас ждет довольно активный период. В начале недели вас ждет много рабочих заданий и выполнение важных проектов. В середине недели вам надо решить вопросы, связанные со здоровьем. В четверг ждите звонка человека из-за границы, который расскажет вам приятные новости.

Овны получат яркие выходные. Вы отдохнете и проведете весело во время в кругу хороших людей. Суббота удачна для путешествий и покупок, которые вы давно планировали. Воскресенье можете посвятить заботе о себе и саморазвитию.

Благоприятный день: 10 августа

Неблагоприятный день: 13 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 для Тельца

Тельцы смогут на этой неделе позакрывать все пробелы, которые накопились у них на протяжении последнего времени. В понедельник вам надо решить квартирные вопросы, а в среду хорошо браться за все, что связано с финансами. Распрощайтесь наконец со всеми делами, которые мешают вам двигаться вперед.

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В целом в этот период вам будут удаваться все рабочие дела, а романтические отношения будут окрылять на новые подвиги. По словам астрологов, вас ждут приятные перемены в жизни, впрочем, чтобы все прошло замечательно, забудьте о страхе перед неизвестностью. Все самое лучшее для вас произойдет тогда, когда вы перестанете бояться рисковать.

В субботу Тельцов ждут задания, которые не дадут максимально расслабиться, а вот в воскресенье можете позволить себе полениться. Проведите день за любимой книгой или фильмом, который давно хотели посмотреть.

Благоприятный день: 12 августа

Неблагоприятный день: 14 августа

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 для Близнецов

Близнецам нужно на этой неделе максимально осторожно общаться со слишком эмоциональными людьми, которые могут провоцировать вас на конфликты. В конце концов, если обе стороны проявят тактичность, то острых недоразумений удастся избежать.

Возьмите на этой неделе на себя роль лидера и начните делиться своими амбициозными замыслами с нужными вам людьми. Вы будете полны искреннего желания сделать свою жизнь лучше. Не надо надеяться ни на кого, кроме себя. Подумайте над тем, что будет приносить вам наибольшее удовольствие и каким делом в жизни вы хотите заниматься больше всего.

На выходных старайтесь не обременять себя никакими срочными и важными делами. Расслабьтесь и проведите субботу и воскресенье в свое удовольствие. Если вы ищете друзей, то в эти дни вам выпадет шанс найти хорошую подругу.

Благоприятный день: 11 августа

Неблагоприятный день: 13 августа

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 для Рака

Рабочая неделя для Раков пройдет в очень сложном и напряженном графике. Вам придется решить немало вопросов. Поставьте перед собой четкую цель и сделайте все для того, чтобы достичь ее к концу недели. Вторник, четверг и пятница наиболее подходят для реализации плана.

Вы будете много общаться с малознакомыми людьми, которые расскажут вам много чего интересного. Среда – удачный день для наведения порядка в доме и своих мыслях. Астрологи советуют выбросить из мыслей прошлое и больше никогда к нему не возвращаться, если оно навевает вам плохие воспоминания.

На выходных делайте так, как будет подсказывать вам ваш внутренний голос. Составьте план на ближайшее будущее, отбросив все старое и ненужное.

Благоприятный день: 15 августа

Неблагоприятный день: 10 августа

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 для Льва

Львам надо запастись терпением, ведь на горизонте вас ждет много важных дел. В начале недели вы можете решить сложное дело на работе, но после этого отдыха ожидать не стоит. Беритесь за важные проекты без промедления. Главная задача недели – избавиться от хлама в доме и своей голове.

Несмотря на суетливый и насыщенный период, можете не бояться принимать важные решения и ждать лучших времен. Ваша успешность может зависеть от наведения порядка в делах и быту. В пятницу вероятны новые полезные знакомства, которые могут открыть перед вами хорошие перспективы.

На выходных ваши планы могут измениться под влиянием внешних обстоятельств, но все сложится к лучшему. От вашего настроения будет зависеть самочувствие окружающих, поэтому сохраняйте спокойствие и излучайте улыбку.

Благоприятный день: 12 августа

Неблагоприятный день: 14 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 для Девы

Внешние обстоятельства заставят Дев упорно и стремительно двигаться к своей цели. Помимо желания преуспеть в финансовой сфере, для вас важным окажется мнение близкого окружения.

На этой неделе вы можете легко обидеться, если кто-то из ваших близких сочтет вас неудачными или неуспешными, но вместе с этим собственная объективная оценка своих достижений станет решающей. В любом случае, неделя будет очень насыщенной и Девы сделают все, чтобы быть довольными собой.

Одиноким представителям знака астрологи советуют не зацикливаться на поиске любви, а заняться лучше саморазвитием. Доверьтесь судьбе и постарайтесь искать радость в мелочах.

Благоприятный день: 10 августа

Неблагоприятный день: 11 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 для Весов

Новая неделя для Весов будет очень плодотворной в сфере сотрудничества с другими людьми. Именно в этот период вы имеете прекрасную возможность объединить свои силы с любимым человеком, друзьями или коллегами, чтобы взяться за важный проект. Результаты совместного труда вас порадуют совсем скоро.

Весы на этой неделе будут энергично стремиться к поставленным целям и захотят воплотить в жизнь свои самые смелые идеи. Звезды будут помогать вам во всем, за что вы возьметесь. Во второй половине недели можно записываться на различные курсы, выбирать новое жилье или автомобиль.

На выходных все ваше внимание будет посвящено отношениям с близкими вам людьми. Контролируйте свои эмоции и не говорите родным ничего такого, что может их обидеть. Лучше внимательнее прислушайтесь к тому, что они будут говорить вам.

Благоприятный день: 15 августа

Неблагоприятный день: 9 августа

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионы будут полны ощущения глубокой удовлетворенности своей жизнью. Вы наконец сумеете разложить по полочкам все самые важные дела и задачи, а на работе будете прилагать максимум усилий, чтобы сделать свой пласт задач наилучшим образом.

Несмотря на то, что вам еще предстоит покорить много вершин, внутренне вы будете чувствовать, что вам некуда спешить, ведь все идет именно так, как должно быть. Брать на себя новые проекты в этот период не рекомендовано.

На выходных будьте осторожны при использовании различной техники, вождении автомобиля, при опытах и экспериментах. Суббота удачна для романтических отношений и составления дальнейших совместных планов на жизнь со своим избранником.

Благоприятный день: 14 августа

Неблагоприятный день: 10 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 для Стрельца

Стрельцов ждет относительно спокойный период. Неделя подходит для улаживания общественных и финансовых дел. Вы можете смело рассчитывать на материальную помощь, идейную поддержку руководителя. У одиноких представителей знака может завязаться служебный роман.

На этой неделе вам придется проявить дипломатию в отношениях с другими людьми. Благодаря этому собственные идеи вы можете привести в действие и приблизиться к реализации своих целей. Ваши усилия помогут наладить гармонию во взаимоотношениях.

На выходных вас ждут позитивные события в амурных делах. Старайтесь больше времени уделять людям, которых вы любите. Доверяйте своему внутреннему голосу, который подскажет вам правильный путь и шаги навстречу счастью.

Благоприятный день: 11 августа

Неблагоприятный день: 9 августа

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 для Козерога

Астрологи предупреждают Козерогов о том, что в жизни все надо делать вовремя. Те, что вчера было рано, завтра уже может быть поздно, поэтому хорошо просчитайте все, за что вы беретесь. Действуйте здесь и сейчас, не ждите удачного периода, правильных людей рядом или воодушевления. Оно у вас обязательно появится, если вы будете идти навстречу своим мечтам.

Все будет у вас проходить замечательно, если душа и тело будут в гармонии. Попробуйте заняться на этой неделе йогой, медитацией или тренировкой, чтобы поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Гармония внутри вас поможет создать гармонию во внешней среде.

На выходных обратите внимание на свое здоровье и энергетику. Постарайтесь бережнее к себе относиться и тщательно спланировать задания для новой недели.

Благоприятный день: 14 августа

Неблагоприятный день: 13 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 для Водолея

Водолеи на этой неделе имеют шанс кардинально изменить свою жизнь. Для вас наступает идеальное время для новых начинаний, шопинга и финансовой активности. В первой половине недели возможны знакомства с важными людьми. Уделите неделю собственному росту: чтению, обучению или изучению языков.

Финансовая сфера выйдет на первый план, но не стоит ожидать большой производительности. В среду избавьтесь от всего лишнего. Стоит почистить дом от хлама и ненужных вещей. В романтической сфере вас ждут приятные и неожиданные сюрпризы.

На выходных постарайтесь больше общаться с позитивными людьми, выбирайте от них необходимые знания и стремления. Этот опыт вам пригодится в будущем. Ввязываться в споры и негативные ситуации категорически запрещено.

Благоприятный день: 12 августа

Неблагоприятный день: 10 августа

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 для Рыб

На этой неделе Рыбы могут мечтать, планировать будущее и добиваться успеха в финансах и любовной сфере. Поверьте в себя и свои силы и тогда у вас все получится. В начале недели у вас появится желание побыть в одиночестве, чтобы подумать над своей дальнейшей жизнью. Отказывать себе в этом не надо, поскольку наедине вы можете обратить внимание на мелкие знаки судьбы.

В середине недели будут удачными небольшие поездки, а вот от длительных командировок стоит отказаться. Любая инициатива в любовных делах гарантирует вам успех. Вторая половина недели будет удачна для дорогостоящих трат. Вы можете оплатить отпуск, купить технику или мебель в квартиру.

На выходных возможен энергетический спад, который негативно повлияет на самочувствие и производительность.

Благоприятный день: 10 августа

Неблагоприятный день: 12 августа