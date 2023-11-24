Львов, Близнецов, Скорпионов и Дев ждет зимняя сказка. Еще больше радости добавит новогодняя и рождественская атмосфера, царящая вокруг, пишет 24 Канал.

Ох Пойдут налево: 5 знаков зодиака, которые предадут в декабре

Лев

В декабре Львы сильно влюбятся. Раньше вы не могли бы подумать, что когда-нибудь будете вместе. Однако судьба решила по-другому. И поверьте, вы будете очень счастливы в этих отношениях.

Гороскоп для Львов

Близнецы

Для Близнецов звезды приготовили увлекательные путешествия в декабре. Вы посетите много красивых мест. Кроме того, представителей этого знака зодиака будут окружать лучшие друзья. Первый месяц зимы принесет счастье, радость и незабываемые эмоции.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Скорпионам, наконец, удастся достичь самой желанной цели. Вы мечтали об этом с самого детства. Судьба подготовила множество сюрпризов, крутой опыт и новые знакомства.

Гороскоп для Скорпионов

Дева

Девы отважатся на переезд в другую страну. Вы откроете для себя большие возможности. В жизнь ворвутся новые люди, которые помогут привыкнуть к атмосфере другого города.

Гороскоп для Дев