Держите рот на замке: этим 3 знакам зодиака сегодня нельзя врать

Иногда случаются ситуации, когда кажется, что лучше соврать, чем сказать правду. Однако астрологи считают, что трем знакам зодиака сегодня нужно взвешивать каждое свое слово и ничего не придумывать.

Речь идет о Львах, Водолеях и Тельцах. В этот четверг им нельзя врать. Подробнее читайте в гороскопе, который подготовил LifeStyle 24.

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Лев

Львы любят скрывать правду и время от времени даже врать. Более того, представители этого знака зодиака редко испытывают стыд. Однако астрологи рекомендуют сегодня держать рот на замке.

Гороскоп для Львов

Водолей

Водолеи очень редко обманывают. Они считают, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Однако и у представителей этого знака зодиака иногда случаются моменты, когда нужно что-то выдумать. Четверг – не лучший день для этого. Ведь лишние слова могут вылезти боком.

Гороскоп для Водолеев

Телец

Тельцам сегодня также не советуют врать. Астрологи говорят, что представители этого знака зодиака могут потерять близких друзей, а вернуть общение будет очень сложно. Поэтому не стоит рисковать.

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