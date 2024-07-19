Телец, Дева и Водолей, ваша точка кипения превратится в вулкан негативных эмоций, пишет LifeStyle 24.

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Телец

Этот знак часто имеет глубокие эмоции и склонен к подозрительности и ревности. Тельцы могут видеть мир в черно-белых тонах, что часто приводит к конфликтам. Их потребность контролировать ситуацию может создавать напряженность в отношениях с родными. Уже вскоре это напряжение перерастет в скандал.

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Дева

Представители этого знака зодиака имеют двойственный характер и могут быстро менять мнение. Они часто являются непредсказуемыми, что может вызвать недоразумения. А склонность к обсуждению различных тем и критика – могут приводить к конфликтам с близкими.

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Водолей

Ваше стремление отстоять собственное мнение, даже если оно ошибочно, иногда переходит все границы. Надо научиться принимать во внимание то, что говорят другие. Вполне вероятно, что уже вскоре Водолеи опять допустят эту ошибку, которая перерастет в долговременный конфликт.

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