Телец, Весы и Рыбы, этот сложный период не только повлияет на вашу жизнь, но и закалит характер, пишет LifeStyle 24.

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Телец

На вас будут давить, ведь будут требовать скорейшего результата стараний в определенных делах. Такой подход грозит высоким уровнем стресса, а задачи, как назло, будут затягиваться и не будут решаться в быстром темпе.

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Весы

У вас будет испытание в сфере финансов и личного развития. Можете чувствовать неопределенность и страхи, которые будут мешать двигаться вперед. Важно сосредоточиться на преодолении этих внутренних барьеров и искать поддержку у близких.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Начало июля может быть с финансовыми трудностями, что повлияет на настроение и общее состояние. Хотя в дальнейшем месяце ситуация может улучшиться, начало будет достаточно сложным, и вам придется искать способы справиться с этими вызовами.

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