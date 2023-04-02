Астрологи предупреждают, что три знака зодиака ждут непростые разговоры, слезы и расставания. Тельцам, Львам и Водолеям совсем скоро не повезет в личной жизни, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Счастливые новости и сюрприз: 2 знака зодиака, для которых апрель начнется успешно

Телец

Планеты свидетельствуют, что в ближайшее время Тельцам предстоит ссора со второй половинкой. Но не стоит сразу сжигать все мосты – попытайтесь спокойно поговорить о том, что вас беспокоит. Если вас не понимают, лучше отпустить.



Гороскоп для Тельцов

Лев

Часто Львы задумываются только о себе и могут забывать о второй половинке и ее желаниях. Поэтому не удивитесь, если ваша возлюбленная или любимый захочет серьезно поговорить. У вас еще есть шанс все изменить.



Гороскоп для Львов

Водолей

Астрологи сообщают, что совсем скоро Водолеи останутся одинокими. Но это не произойдет внезапно. Возможно, вы уже замечали холод со стороны партнера – есть вероятность, что он вас обманывает или даже предает. Будьте готовы с гордостью принять вызовы судьбы.



Гороскоп для Водолеев