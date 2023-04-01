Сегодня 1 апреля – начался новый весенний месяц, обещающий для знаков зодиака как горе, так и радость. Но есть те два знака зодиака, для которых апрель начнется успешно – это Скорпионы и Козероги, сообщает 24 Канал.

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Скорпион

Начало нового месяца принесет Скорпионам множество положительных эмоций и счастливых новостей. У вас будут приятные встречи с семьей и друзьями, что поднимет вам настроение после мартовских неудач. Набирайтесь сил, чтобы преуспевать в других сферах – в работе и в личной жизни.



Гороскоп для Скорпионов

Козерог

Астрологи обещают представителям этого знака зодиака настоящий сюрприз, который доставит массу удовольствия. Козерогов ожидает повышение зарплаты и успех с работой. Это поможет избавиться от других проблем, не дававших покоя в последние дни марта.



Гороскоп для Козерогов