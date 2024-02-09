Заметим, что сейчас определенные проблемы есть в жизни многих. В частности, речь идет о Близнецах, Раках и Скорпионах. Подробнее читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

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Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 февраля для Овнов

Овнам сегодня признаются в любви. Вы не будете готовы к таким событиям, поэтому сначала можете очень странно отреагировать. Даже если не испытываете к человеку взаимных чувств, постарайтесь причинить ему как можно меньше боли.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 февраля для Тельцов

Тельцы сегодня целый день будут отдыхать. Однако вы будете проводить время активно, ведь сидеть дома уже немного надоело. Если не хотите чувствовать себя одинокими, то можете позвать ближайших друзей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 февраля для Близнецов

Близнецы теряют контроль над своими эмоциями. Вы начали чаще паниковать и тревожиться, поэтому не можете нормально функционировать. Астрологи говорят, что без помощи специалиста эту проблему не решить.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 февраля для Раков

У Раков сейчас очень странное состояние. Трудно заставить себя что-то делать, ведь мотивации совсем нет. Вы чувствуете невероятное равнодушие к миру. Поэтому не можете проявлять сострадание, понимание и заботу к людям.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 февраля для Львов

Львы никак не могут найти место, где будут чувствовать себя наиболее комфортно. Условия, в которых вы сейчас находитесь, только создают напряжение вокруг и портят настроение. Поэтому нужно срочно переезжать и менять свою жизнь.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 февраля для Дев

Девы уже давно хотят избавиться от всех вредных привычек, однако, никак не могут перебороть себя. Вас хватает на несколько дней, а потом срываетесь. Нужно проработать силу воли, чтобы утолить жажду к запретному.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 февраля для Весов

Весам не хватает семейного счастья, тепла и уюта. Вы чувствуете себя очень одиноко и растерянно. Хочется уже наконец-то найти любимого человека и начать строить с ним планы на совместное будущее.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 февраля для Скорпионов

Скорпионы понимают, что лень препятствует воплощению всех мечтаний в реальность. Но сейчас у вас начался период, когда трудно заставить себя даже убрать в доме. Астрологи говорят, что это продлится вплоть до конца месяца.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 февраля для Стрельцов

Стрельцам нужно работать над своей самооценкой. Так дальше не может продолжаться. Вы только то и делаете, что ищете недостатки. Астрологи говорят, что необходимо сконцентрироваться на собственных достижениях.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 9 февраля для Козерогов

Козероги очень хотят попасть на какой-то концерт. Ведь представителям этого знака зодиака нравятся эмоции, которые они испытывают на таких событиях. Поэтому начинайте поиски. Возможно, в ближайшее время планируется что-нибудь интересное.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 февраля для Водолеев

Водолеям нужно забыть о своих желаниях и подстроиться под правила, которых требует жизнь. С вашим характером это сделать очень сложно. Однако астрологи говорят, что сейчас важно проявить терпение.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 февраля для Рыб

Рыбам кажется, что кто-то настроил против них весь мир. Совсем нет поддержки, которая сейчас очень необходима. Приходится справляться со всеми проблемами в одиночку.