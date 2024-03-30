Тельцов ждет успех в одном проекте, а Весы проведут субботу на природе. Что судьба подготовила для других знаков зодиака – в гороскопе LifeStyle 24.

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Гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 30 марта для Овнов

Последние дни марта запомнятся Овнам приятными новостями. Эта суббота – не исключение. Вы сможете насладиться прекрасным временем с близкими людьми.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 30 марта для Тельцов

Тельцы сегодня поймают удачу за хвост. Проект, над которым вы долго работали, наконец-то дойдет до завершающей стадии. Уже вскоре сможете его показать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 30 марта для Близнецов

Раз в месяц Близнецы устраивают себе ленивый день. Сегодня почти не будете вылезать из постели, возможно, только вечером пригласите друзей в гости.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 30 марта для Раков

Раки много работают, и организм уже начинает понемногу сдавать. Неоткуда брать силы, поэтому просто необходимо отдохнуть, чтобы восстановить ресурс.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 30 марта для Львов

Уже совсем скоро Львы обретут баланс в жизни. Вы сможете правильно распределить время на каждую сферу, чтобы везде быть максимально продуктивными.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 30 марта для Дев

Сейчас Девы все свободное время посвящают своему хобби. Вам очень нравится это занятие, и астрологи говорят, что скоро достигнете в нем успехов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 30 марта для Весов

Субботу Весы проведут на природе. На улице отличная погода, поэтому незачем сидеть дома. Также нужно больше заниматься физической активностью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 30 марта для Скорпионов

Скорпионам катастрофически не хватает времени. Недоспанные ночи – точно не выход из ситуации, ведь так ваш организм скоро сдастся. Постарайтесь правильно расставить приоритеты и не зацикливаться на ненужных вещах.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 30 марта для Стрельцов

Стрельцы активно займутся спортом, чтобы привести свое тело в порядок к лету. Времени осталось не так много, поэтому тратьте его с пользой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 30 марта для Козерогов

Козерогам не хватает слов, чтобы описать все, что происходит в жизни. Очень много негативной энергии кружит вокруг вас. Нужно от нее избавляться.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 30 марта для Водолеев

Сегодня Водолеев собьют с толку. Старайтесь держать себя в руках, чтобы опередить фатальные последствия. Астрологи в вас верят.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 30 марта для Рыб

Рыбы научились находить выход из сложных ситуаций. Это пригодится вам и сегодня, ведь судьба готовит неприятный сюрприз.