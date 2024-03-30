Тельцов ждет успех в одном проекте, а Весы проведут субботу на природе. Что судьба подготовила для других знаков зодиака – в гороскопе LifeStyle 24.

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Гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 марта для Овнов

Последние дни марта запомнятся Овнам приятными новостями. Эта суббота – не исключение. Вы сможете насладиться прекрасным временем с близкими людьми.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 30 марта для Тельцов

Тельцы сегодня поймают удачу за хвост. Проект, над которым вы долго работали, наконец-то дойдет до завершающей стадии. Уже вскоре сможете его показать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 марта для Близнецов

Раз в месяц Близнецы устраивают себе ленивый день. Сегодня почти не будете вылезать из постели, возможно, только вечером пригласите друзей в гости.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 марта для Раков

Раки много работают, и организм уже начинает понемногу сдавать. Неоткуда брать силы, поэтому просто необходимо отдохнуть, чтобы восстановить ресурс.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 30 марта для Львов

Уже совсем скоро Львы обретут баланс в жизни. Вы сможете правильно распределить время на каждую сферу, чтобы везде быть максимально продуктивными.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 марта для Дев

Сейчас Девы все свободное время посвящают своему хобби. Вам очень нравится это занятие, и астрологи говорят, что скоро достигнете в нем успехов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 марта для Весов

Субботу Весы проведут на природе. На улице отличная погода, поэтому незачем сидеть дома. Также нужно больше заниматься физической активностью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 30 марта для Скорпионов

Скорпионам катастрофически не хватает времени. Недоспанные ночи – точно не выход из ситуации, ведь так ваш организм скоро сдастся. Постарайтесь правильно расставить приоритеты и не зацикливаться на ненужных вещах.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 30 марта для Стрельцов

Стрельцы активно займутся спортом, чтобы привести свое тело в порядок к лету. Времени осталось не так много, поэтому тратьте его с пользой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 30 марта для Козерогов

Козерогам не хватает слов, чтобы описать все, что происходит в жизни. Очень много негативной энергии кружит вокруг вас. Нужно от нее избавляться.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 30 марта для Водолеев

Сегодня Водолеев собьют с толку. Старайтесь держать себя в руках, чтобы опередить фатальные последствия. Астрологи в вас верят.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 марта для Рыб

Рыбы научились находить выход из сложных ситуаций. Это пригодится вам и сегодня, ведь судьба готовит неприятный сюрприз.