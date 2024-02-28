Кто из знаков зодиака страдает из-за неразделенной любви: гороскоп на 28 февраля

Астрологи уже дали советы всем знакам зодиака на эту среду. Близнецам, в частности, нельзя опускать нос, а Козерогам нужно куда-то поехать, чтобы немного побыть наедине с мыслями.

Подробнее о том, что судьба подготовила для этих и других знаков зодиака, читайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24. Делитесь прогнозом с близкими.

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Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 февраля для Овнов

Овны, не будьте такими скучными. Своим поведением вы только отпугиваете людей, а друзья вообще не понимают, что происходит. Не стоит отклонять интересные предложения и избегать веселых моментов в жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 февраля для Тельцов

Сейчас Тельцам стоит больше времени проводить с семьей. Родные помогут вам пережить сложное расставание с любимым человеком. Кроме того, они могут дать ценные советы, которые пригодятся в будущем.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 февраля для Близнецов

Близнецы, вам нельзя опускать нос. Не дайте сомнениям и плохим мыслям взять верх. Только благодаря выдержке вы сможете пройти этот сложный этап в жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 февраля для Раков

Раки до сих пор переживают из-за неразделенной любви. Астрологи говорят, чтобы вы поскорее отпускали человека, чтобы впустить в свою жизнь новые чувства.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 февраля для Львов

Львы сейчас отвлекают свое внимание от главных моментов в жизни. Вы совсем не на том сконцентрированы. Переместите свой фокус немножко в другую сторону.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 февраля для Дев

Девам немного сложно уделять достаточно времени всем сферам жизни. Поэтому вы не можете достичь желаемых результатов ни в одной. Астрологи говорят, что нужно проработать выдержку и внимательность.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 февраля для Весов

Весам очень важно получать похвалу. Иначе вы считаете, что все старания напрасны. Поговорите об этом с близкими, чтобы они чаще говорили приятные слова.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 февраля для Скорпионов

Сейчас Скорпионы могут немного не понимать своих эмоций. Астрологи говорят, чтобы вы не переживали, ведь это абсолютно нормально. Просто в жизни начался период трансформаций, который продлится еще недолго.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 февраля для Стрельцов

В последнее время Стрельцы ничего не успевают. Это, в частности, связано с тем, что вы не придерживаетесь здорового образа жизни. Плохой сон, вредная пища, отсутствие спорта и алкоголь негативно влияют на организм.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 28 февраля для Козерогов

Козероги хотят убежать от реальности. Мир все чаще поражает своей невероятной жестокостью. Астрологи советуют уехать куда-то далеко на некоторое время, чтобы остаться наедине с мыслями.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 февраля для Водолеев

У Водолеев сегодня будет прекрасный день. Давно к вам не приходило такое замечательное настроение. Поделитесь им с окружающим миром, не сидите дома.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 февраля для Рыб

Рыбам пока сложно проявлять себя на максимум в новом коллективе. Неуверенность сейчас выигрывает, однако астрологи говорят, что это ненадолго. Вам нужно еще немного времени, чтобы освоиться.