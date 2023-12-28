Овнов ждут приключения, а у Рыб горит дедлайн: гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака

К концу года одни люди хотят попытаться выйти из зоны комфорта, чтобы испытать новые эмоции, а другие – должны завершить дела на работе, ведь дедлайн уже близко. А вот для некоторых знаков зодиака последние дни 2023 года – довольно грустные.

Детальнее о том, каким будет 28 декабря, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала. Не стоит огорчаться, если прогноз – неутешительный. Ведь любые испытания делают нас сильнее.

Невероятно В канун Нового года: 3 знака зодиака влюбятся до конца декабря

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 декабря для Овнов

Овны, конец недели обещает невероятное количество приключений. Вы будете поражены поступающими предложениями. Среди них могут быть достаточно опасны. Так что хорошо подумайте, нужно ли соглашаться на такое.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 декабря для Тельцов

В последнее время Тельцов нервирует, что все требуют совета и поддержки. Дело в том, что представителям этого знака зодиака хватает проблем. Однако отказывать в помощи близким людям тоже не хочется.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 декабря для Близнецов

Астрологи рекомендуют Близнецам меньше думать. Доверьтесь своим ощущениям. Вы слишком сильно напрягаетесь, поэтому не можете получать истинное удовольствие от жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 декабря для Раков

Сегодня Раки смогут немного расслабиться. Последние несколько дней проблемы не давали вам покоя. Включите любимый фильм, приготовьте вкусное блюдо и проведите время наедине.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 декабря для Львов

Львам трудно утолить свою гордость. Однако астрологи советуют помнить, что тем самым вы делаете больно другим людям. Родные и друзья не должны страдать из-за того, что представители этого знака зодиака не справляются с собственными эмоциями.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 декабря для Дев

Девам поручили выполнить одно важное дело. Однако вы уже хотите переложить ответственность на других, потому что задача – не из простых. Поверьте в себя и приложите максимум усилий, чтобы справиться с обязанностями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 декабря для Весов

Весам нужно найти занятие, немножко утоляющее негативные мысли. Может быть, вам в этом поможет чтение. Ведь сможете на время переместиться в другую реальность, где не существует современных проблем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 декабря для Скорпионов

Скорпионы уже активно готовятся к празднованию Нового года с друзьями: думают, что надеть, составляют меню, завершают дела на работе и записываются на различные уходовые процедуры.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 декабря для Стрельцов

Стрельцы хотят выйти из своей зоны комфорта. Астрологи рекомендуют попробовать занятие, на которое у вас уже долгое время не хватает силы воли. Попросите о помощи у родных и друзей, чтобы не быть наедине в тот момент.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 декабря для Козерогов

Козерогам нужно больше отдыхать. Освободите свой график до конца недели. Проведите последние дни 2023 года дома, отключите телефон и отложите далеко записную книжку с делами.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 декабря для Водолеев

Водолей, сейчас тот период в жизни, когда не стоит опираться на мнение других. Они даже ненароком могут дать плохие рекомендации. Поэтому пока лучше принимать любые решения самостоятельно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 декабря для Рыб

У Рыб горит дедлайн. Выполненная задача должна стоять на столе у директора уже в пятницу, а вы еще даже половину не сделали. Поторопитесь, чтобы не испортить себе настроение перед Новым годом.